Минобороны за ночь уничтожило над регионами 41 украинский БПЛА





28 сентября Украина вновь предприняла попытку массированного воздушного удара с использованием БПЛА. По данным Минобороны России, атака была отбита дежурными средствами ПВО.

- В течение прошедшей ночи 28 сентября дежурными средствами ПВО уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, - уточнили в военном ведомстве.

Больше всего смертоносных аппаратов расчёты противовоздушной обороны сбили в воздушном пространстве Курской области – 12 единиц. В Брянской области – 10, в Белгородской – 8, в Тульской – 4, в Ярославской – 3, в Ростовской – 2. Единичные БПЛА были ликвидированы в небе над Новгородской и Самарской областями.

Напомним, ранее из-за угрозы атаки БПЛА Росавиация вынуждена была минувшей ночью в Волгограде приостанавливать на три часа работу аэропорта.

