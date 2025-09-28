Общество

«Они уже жили рядом»: с первыми холодами в дома волгоградцев потянулись пауки

28.09.2025
С наступлением осени волгоградцы все чаще встречают незваных соседей. Горожане замечают, что подросшие пауки заползают не только в подъезды, но и в сами квартиры. Что побуждает членистоногих искать себе новое убежище? Кто из пауков может оказаться на вашей стене? И стоит ли бояться появления опасной «экзотики»? Ответы на эти вопросы – в материале ИА «Высота102».

Снижением температуры этих хладнокровных созданий, конечно, не напугать. Однако забота о будущем потомстве вынуждает пауков проститься с прежним местом жительства.

- Сами пауки могут пережить похолодание, а вот отложенные самкой яйца – нет. Именно по этой причине им приходится искать более теплые и укромные места, - объясняет волгоградский дезинсектор Роман Хасполадов. – Пауки тянутся к жилым домам и ради более сытой жизни – на освещенных фасадах зданий, под крышами домов, а также в жилых помещениях они могут найти мотыля.

Впрочем, опасаться резкого и неконтролируемого наплыва соседей, пугающих арахнофобов одним своим видом, волгоградцам не стоит. По словам биолога Николая Онистратенко, пауки хотя и ищут себе лучших условий, но все же не всегда охотно прощаются с вольной жизнью.

- В подавляющем большинстве пауки – домоседы. К бродяжничеству у нас склонна разве что большая часть пауков – волков, - комментирует доцент кафедры экологии и природопользования ВолГУ. – Но они настолько свободолюбивы, что нечасто попадаются в наших домах. Чаще всего в тепло забиваются те особи, которые уже жили рядом – на наружных стенах, под крышей и уличными подоконниками в неотапливаемых подъездах. В этом случае у нас действительно возможен небольшой рост численности и, соответственно, встречаемости пауков. Однако таким мигрантам приходится искать себе уголок и кормовой участок, а в доме обычно уже все поделено между домашними «хозяйскими» пауками. И тут уж – кто кого. Побежденного в таких случаях просто съедают.


Кто точно наверняка не доберется до домов волгоградцев, так это экзотические пауки, добавляет биолог.

- Какой-то экзотики ждать, конечно, не стоит. Скорее всего, вы встретитесь с представителями тех же видов, что летом попадаются нам на глаза и в городе, и в подъезде, и в квартире, - успокаивает Николай Онистратенко. – Кстати, напомню, что по старой народной примете паук в доме – к деньгам. Но все же зарастать паутиной и привлекать финансы таким необычным способом я бы не рекомендовал.

В последние годы волгоградцы все чаще замечают рядом с собой не только безобидных пауков. Специалисты подтверждают – каракурты действительно расширяют свои границы, нередко появляясь в самых нетипичных для себя местах.

Регулярно каракуртов замечают даже в Москве, – комментировал Николай Онистратенко. – Это связано с постепенным изменением климата, иссушением и опустыниванием ландшафтов. Смена климата и почвенных условий вполне закономерно ведет к изменению растительных сообществ и связанной с ними фауны. Так постепенно преобразуются экосистемы разных рангов. Стоит признать и влияние человека на скорость распространения каракуртов. Впрочем, эту вероятность не стоит преувеличивать. Основное наше влияние довольно опосредованно - к глобальным подвижкам в первую очередь ведут техногенез и аграрные процессы. Возможен случайный занос отдельных особей и коконов с грузами и транспортом. Впрочем, в этом случае уместнее говорить о создании удобных для жилья мест в населенных пунктах по пути естественной миграции пауков.

Фото Николая Онистратенко 

