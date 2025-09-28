В Волжском полиция уточняет обстоятельства воспламенения иномарки





28 сентября в Волжском на территории 40-го квартала при загадочных обстоятельствах сгорел припаркованный автомобиль. Иномарка воспламенилась посреди ночи в опустевшем дворе многоквартирного дома.







- В 03:00 в полицию города Волжского поступило сообщение о возгорании автомашины во дворе дома № 22 по ул. Карбышева. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что огнем была уничтожена автомашина Hyundai Solaris, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, судя по обращению в правоохранительные органы, владелец иномарки исключает вероятность самовозгорания машины и подозревает поджог. Для установления данного факта на место были направлены эксперты пожарно-технической лаборатории МВД. Организована проверка.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области