Сыр с маслом возглавили топ резко подорожавших продуктов в Волгоградской области

28.09.2025 06:31
В Волгоградской области за год из продуктов питания больше всего подорожал сыр. По данным волгоградского отделения банка РФ, рост стоимости по состоянию на август (по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года) составил 19,79%. Масло и жиры по темпам подорожания оказались на втором месте – 18,48%. Стоимость молока и молочных продуктов увеличилась на 16,17%. А вот заметнее всего за год подешевели яйца. Цены на них снизились на 33,14%.

Из непродовольственных товаров больше всего за период с августа 2024 по август 2025 года подорожали печатные изделия – на 11,35%. Автомобильное топливо, в свою очередь, стало стоить больше на 9,29%, а сигареты – на 6,14%. Самыми подешевевшими в категории непродовольственных товаров стали персональные компьютеры. За год цены на них снизились на 9%.

В сфере услуг самый значительный рост цен зафиксирован в культуре – 22,05%. На втором месте – услуги ЖКХ, которые подорожали на 13,19%. А вот зарубежный отдых подешевел на 4,42%.

Ранее, напомним, сообщалось, что цены в регионе в месячном выражении по итогам августа снизились впервые за последние три года.

