«Вероятность летального исхода 100%»: свыше 8 тыс. волгоградцев заподозрили у себя опасную инфекцию





28 сентября управление Роспотребнадзора по Волгоградской области опубликовало статистику по обращениям, связанным с бешенством. По данным надзорного ведомства, медицинские учреждения фиксируют в регионе всплеск поступления пациентов с подозрениями на эту опасную инфекцию.

- С начала 2025 года в медицинские организации области по поводу укусов и ослюнений животными обратилось более 8000 человек, что превышает среднемноголетний уровень. Случаев заболевания бешенством в течение текущего года среди населения области не зарегистрировано, - подчёркивают специалисты.

При этом, как правило, инфекция проявляется, когда человека уже нельзя спасти, в связи с чем её лечение начинается незамедлительно по факту обращения пострадавшего от животного пациента.

Эксперты напоминают, что большинство случаев инфицирования человека связано именно с домашними животными. Опасен не только укус, но и облизывание рук или ног хозяина. Патоген способен проникать в организм через мельчайшие трещины в кожном покрове.

Попав в организм человека, вирус стремится поразить мозг, где начинает активно размножаться, постепенно распространяясь по всей нервной системе организма. Единственный шанс для пострадавшего человека выжить — вовремя обратиться к врачу и пройти курс вакцинации.

Фото из архива ИА "Высота 102"