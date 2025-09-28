В Волжском загорелась закрытая на капремонт школа №32





28 сентября в Волжском жильцы микрорайона №17 оказались встревожены столбом дыма. По информации очевидцев, поздним вечером он вздымался от корпуса школы №32 на ул. Пушкина. Происходящее очевидцы засняли на видео.







- Горит корпус младшей школы. На месте работают пожарные, - сообщили очевидцы.

Информацию о пожаре подтвердили в региональном управлении МЧС России.

- В 18:31 поступило сообщение о пожаре в г. Волжский. Горел строительный мусор на площади 20 кв. метров. Пожарные расчёты 32 ПСЧ производят тушение, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Причину произошедшего специалистам предстоит уточнить после ликвидации возгорания.

Напомним, как ранее сообщала редакция, корпус школы, где размещались начальные классы, уже второй год находится в состоянии замороженной реконструкции.

Фото и видео: Жесть Волжский / t.me