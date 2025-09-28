Волгоградский «Каустик» дал бой московским армейцам





Свой пятый матч мужского чемпионата России по гандболу волгоградский «Каустик» проводил в домашних условиях на площадке «Динамо Арены» против столичного ЦСКА. Совсем недавно на этой же площадке в игре за Суперкубок армейцы праздновали победу над питерским «Зенитом». На этот раз соперник был менее статусный, но потрудиться пришлось больше.

Армейцы не сразу захватили преимущество: только с седьмой по девятую минуту они выдали отрезок 4:0 и ушли в отрыв – 8:3. Однако «химики» не пали духом, сократили отставание (10:12) и только перед перерывом вновь позволили москвичам уйти в отрыв – 14:19.





В начале второго тайма гости ушли в отрыв ещё чуть дальше (17:23), но слишком рано поверили в свой окончательный успех. «Каустик», что называется, «закусился» и за 10 минут до финальной сирены проигрывал всего один мяч – 28:29. И ещё какое-то время оставался в игре. У гостей не особо блистали вратари: Дмитрий Холмов и Вячеслав Локтев всё-таки уступили место в «рамке» самому опытному игроку команды – Вадиму Богданову. И вот экс-кипер национальной сборной стал главным героем ЦСКА в концовке игры. Он отбил несколько мячей подряд, а его партнёры забили что могли. В итоге ЦСКА победил – 35:31.

У волгоградцев после пяти игр 2 очка в активе и девятая строка в таблице. Следующая игра – 5 октября на «Динамо Арене» против действующего чемпиона страны, питерского «Зенита». Начало матча в 16:00.

Фото: пресс-служба клуба «Каустик»