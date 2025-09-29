К особой внимательности призвали волгоградцев 1 октября





В Волгоградской области на текущей неделе пройдет комплексная проверка систем оповещения населения об угрозах. В населенных пунктах 1 октября в период с 10.00 до 11.00 включат электросирены, а по радио и ТВ будет транслироваться сигнал «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие!».

Как ранее сообщалось в профильном комитете Волгоградской области, проверка будет проводиться планово во всех муниципалитетах.

Особой внимательности в этот раз ждут от жителей региона. Так, в случае, если кто-то из волгоградцев не услышит сирены, он должен сообщить об этом в администрацию населенного пункта, в котором проживает.