В Заканалье восстанавливают подачу воды после масштабного ремонта

Водоснабжение ряда абонентов Заканальной части Красноармейского района Волгограда осуществляется на пониженном давлении. По информации концессий, ночью 29 сентября после завершения масштабных плановых мероприятий в трёх районах во время обратного заполнения системы водой произошло технологическое нарушение на трубопроводе холодного водоснабжения. Бригады уже работают на месте.
Во время выполнения таких масштабных работ большая часть времени уходит на освобождение системы от воды и ее заполнение. Учитывая протяженность городских сетей, это занимает примерно две трети периода остановки. При обратном заполнении системы водой всегда существует риск возникновения технологических нарушений, поскольку инженерные сети испытывают дополнительные нагрузки, пояснили в концессиях.
«Концессии водоснабжения» делают все возможное, чтобы быстрее восстановить подачу ресурса. В настоящее время организован подвоз воды.
Напомним, на прошедших выходных «Концессии водоснабжения» провели комплекс работ во время плановой остановки водоснабжения в южных районах города. Было проведено порядка 50 профилактических мероприятий на объектах и сетях водопроводно-канализационного хозяйства. Специалисты смогли провести дополнительное обследование сетей, которое было невозможно выполнить, когда система заполнена водой.
За время остановки специалисты «Концессий водоснабжения» заменили 20 задвижек от 300 мм до 800 мм, провели техническое обслуживание автоматизированных систем управления на водонапорных станциях. Также был подключен новый трубопровод в Купоросной балке вдоль проспекта Университетского, где ранее заменили 1,5 км труб диаметром 500 мм. Огромный объем работ был выполнен за считанные часы.
Фото «Концессий водоснабжения» (архив)
