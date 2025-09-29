Общество

В Заканалье восстанавливают подачу воды после масштабного ремонта

Общество 29.09.2025 09:16
0
29.09.2025 09:16


Водоснабжение ряда абонентов Заканальной части Красноармейского района Волгограда осуществляется на пониженном давлении. По информации концессий, ночью 29 сентября после завершения масштабных плановых мероприятий в трёх районах во время обратного заполнения системы водой произошло технологическое нарушение на трубопроводе холодного водоснабжения. Бригады уже работают на месте. 

Во время выполнения таких масштабных работ большая часть времени уходит на освобождение системы от воды и ее заполнение. Учитывая протяженность городских сетей, это занимает примерно две трети периода остановки. При обратном заполнении системы водой всегда существует риск возникновения технологических нарушений, поскольку инженерные сети испытывают дополнительные нагрузки, пояснили в концессиях.

«Концессии водоснабжения» делают все возможное, чтобы быстрее восстановить подачу ресурса. В настоящее время организован подвоз воды. 

Напомним,  на прошедших выходных «Концессии водоснабжения» провели комплекс работ во время плановой остановки водоснабжения в южных районах города. Было проведено порядка 50 профилактических мероприятий на объектах и сетях водопроводно-канализационного хозяйства. Специалисты смогли провести дополнительное обследование сетей, которое было невозможно выполнить, когда система заполнена водой.

За время остановки специалисты «Концессий водоснабжения» заменили 20 задвижек от 300 мм до 800 мм, провели техническое обслуживание автоматизированных систем управления на водонапорных станциях. Также был подключен новый трубопровод в Купоросной балке вдоль проспекта Университетского, где ранее заменили 1,5 км труб диаметром 500 мм.  Огромный объем работ был выполнен за считанные часы. 

Фото «Концессий водоснабжения» (архив)

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
29.09.2025 10:59
Общество 29.09.2025 10:59
Комментарии

0
Далее
Общество
29.09.2025 10:48
Общество 29.09.2025 10:48
Комментарии

0
Далее
Общество
29.09.2025 10:20
Общество 29.09.2025 10:20
Комментарии

0
Далее
Общество
29.09.2025 10:06
Общество 29.09.2025 10:06
Комментарии

0
Далее
Общество
29.09.2025 08:28
Общество 29.09.2025 08:28
Комментарии

0
Далее
Общество
29.09.2025 08:15
Общество 29.09.2025 08:15
Комментарии

0
Далее
Общество
29.09.2025 07:07
Общество 29.09.2025 07:07
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2025 19:15
Общество 28.09.2025 19:15
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2025 18:30
Общество 28.09.2025 18:30
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2025 17:08
Общество 28.09.2025 17:08
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2025 15:08
Общество 28.09.2025 15:08
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2025 13:06
Общество 28.09.2025 13:06
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2025 12:10
Общество 28.09.2025 12:10
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2025 11:28
Общество 28.09.2025 11:28
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2025 10:45
Общество 28.09.2025 10:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:26
Полиция возбудила дело после фаер-шоу на парковке под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:59
Губернатор Бочаров привился от гриппаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:48
В Волгограде демонтировали «выросший» под окнами людей павильон ритуальщиковСмотреть фотографии
10:20
Бочаров предложил построить новую поликлинику в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:06
Магнитная буря обрушится на волгоградцев после мощного взрыва на СолнцеСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде задержали 28-летнего иностранца-вербовщика террористовСмотреть фотографииCмотреть видео
09:16
В Заканалье восстанавливают подачу воды после масштабного ремонтаСмотреть фотографии
08:43
КПРФ возглавила топ самых богатых волгоградских партотделенийСмотреть фотографии
08:42
Опытный спасатель из Шахт покорил опасный пик ЛенинаСмотреть фотографии
08:28
К особой внимательности призвали волгоградцев 1 октябряСмотреть фотографии
08:15
Два московских самолета отменили в аэропорту СталинградСмотреть фотографии
08:10
Волгоградцам в октябре повысят пенсии и зарплатыСмотреть фотографии
07:54
Дорога с перепаханным асфальтом под Волгоградом шокировала БастрыкинаСмотреть фотографии
07:39
Деньги или лекарства? У волгоградцев остались сутки на выборСмотреть фотографии
07:07
Температурные качели от - 4 до +20 ожидаются на новой неделе в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:31
В Волгоградской области переработают овощей на 167 млрд рублейСмотреть фотографии
20:30
Волгоградский «Ротор» проиграл «Шиннику» в 12-м туре Первой лигиСмотреть фотографии
19:58
В Волжском загорелась закрытая на капремонт школа №32Смотреть фотографииCмотреть видео
19:15
В Волгоградской области до среды продлено экстренное предупреждение о заморозкахСмотреть фотографии
18:30
«Вероятность летального исхода 100%»: свыше 8 тыс. волгоградцев заподозрили у себя опасную инфекциюСмотреть фотографии
17:08
«Они уже жили рядом»: с первыми холодами в дома волгоградцев потянулись паукиСмотреть фотографии
16:42
В Волгограде ограничено движение трамваев из-за ДТП на ул. БуханцеваСмотреть фотографииCмотреть видео
15:48
Под Волгоградом спасатели остановили стену огня у города НовоаннинскийСмотреть фотографииCмотреть видео
15:08
Коммунальщики работают над улучшением подачи ГВС на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
14:08
В Волжском полиция уточняет обстоятельства воспламенения иномаркиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:06
«Взрослые больше ценят свой комфорт»: учителя рассказали о вечноболеющих детях на урокахСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде на фоне налёта БПЛА отменены и задерживаются шесть авиарейсовСмотреть фотографии
11:28
Советский район Волгограда из-за аварии лишился трамваевСмотреть фотографии
10:45
В Камышинском районе СК разыскивает бесследно пропавшего мужчину в кепке AdidasСмотреть фотографии
10:21
Под Волгоградом попал на видео момент смертельного ДТП с тремя автомобилямиСмотреть фотографииCмотреть видео
 