Деньги или лекарства? У волгоградцев остались сутки на выбор

29.09.2025
Всего сутки остались у жителей Волгоградской области для того, чтобы определиться с тем, в какой форме они хотят получать федеральные льготы в будущем 2026 году – в натуральной или в денежном эквиваленте. Срок подачи заявлений – до 1 октября.

В настоящее время, сообщает ИА «Высота 102», большинству обладателей набора социальных услуг он оформляется в натуральной форме, то есть непосредственно услугами. Одновременно волгоградцы имеют возможность заменить их полностью или частично, сохранив, например, право на путевку в санаторий и проезд до него, но отказаться от лекарств, получая за них ежемесячно выплаты.

До 1 октября у волгоградцев есть возможность все социальные услуги перевести в денежный эквивалент. Сделать это можно через портал госуслуг, в отделении СФР. Если менять ничего не требуется, то и заявлений подавать никаких не нужно.

– Выбранный вариант начнет действовать со следующего года и продолжит до тех пор, пока человек не подаст новое заявление. Если раньше оно уже подавалось, новое не требуется – набор будут выплачивать деньгами до тех пор, пока человек не изменит решение. Полная компенсация набора деньгами в случае отказа от всех видов услуг составляет сегодня 1 728,46 рубля в месяц. Правительство ежегодно повышает сумму денежного эквивалента по уровню инфляции, – поясняют в Соцфонде.

С февраля 2025 года стоимость набора социальных услуг составляет:

  • лекарства и медицинские изделия; продукты лечебного питания для детей-инвалидов – 1 331,30 рубля в месяц,
  • путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 205,95 рубля в месяц,
  • бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте; проезд на междугородном транспорте до санатория и обратно – 191,21 рубля в месяц.

