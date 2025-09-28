Общество

Коммунальщики работают над улучшением подачи ГВС на юге Волгограда

28.09.2025
В Волгограде коммунальщики решают полувековую проблему МКД. В Кировском районе «Концессии» строят новый участок рециркуляционного трубопровода от девятиэтажки № 68 «А» на улице Одоевского до центрального теплового пункта. Ранее действующая схема ГВС такую техническую возможность не предусматривала.


- Специалисты подрядной организации уже проложили почти 250 метров современных полимерных труб, в ближайшие дни их утеплят изоляционным слоем. Помимо этого, на сетях построили смотровой колодец, а в подвале и в ЦТП смонтировали новые стальные трубы и установили новые задвижки на вводе в дом. Заключительным этапом станет благоустройство территории, где велись работы, - сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

Завершение работ позволит улучшить качество горячего водоснабжения 350 жильцов многоквартирного дома.


Отметим, циркуляционная схема ГВС обеспечивает поступление качественного коммунального ресурса независимо от текущего разбора воды. В части МКД на территории Волгограда, возведённых ещё в советское время, при проектировке на данной возможности решили сэкономить. Исправлять недостатки теперь приходится компании-концессионеру. В 2025 году организация уже выполнила работы по восстановлению обратной циркуляции к домам в Дзержинском и Тракторозаводском районах.

Фото: «Концессии»

