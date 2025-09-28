Экономика

В Волгоградской области переработают овощей на 167 млрд рублей

Экономика
28.09.2025 21:31


В Волгоградской области в 2025 году объём переработки урожая побьёт рекорд предыдущего периода. По информации администрации региона, местные предприятия изготовят пищевую продукцию на 167 млрд рублей. Прирост составит 5 млрд к 2024 году и 38,8 млрд рублей к 2023 году.

- За последние десять лет более чем в четыре раза в регионе возросла переработка масличных: с 254 тыс. тонн в 2014 году до 1031 тыс. тонн в 2024-м. Почти в три раза за этот же период увеличили переработку овощной продукции, объем которой по итогам 2024 года составил 536,3 тыс. тонн. Более чем в два раза выросла переработка зерновых культур: с 440 тыс. тонн до 921 тыс. тонн, - уточнили в пресс-службе комитета сельского хозяйства Волгоградской области.

Большая часть перерабатываемой продукции родом из нашего же региона. Благодаря росту собираемых урожаев существующие промышленные площадки при поддержке государства расширяют производственные линии, а инвесторы с нуля строят новые высокотехнологичные производства.

Напомним, вопросы развития аграрного сектора и перерабатывающей промышленности – приоритеты, обозначенные губернатором Андреем Бочаровым. Глава региона поставил перед администрацией амбициозную задачу не только развивать регион как одну из ведущих житниц России, но существенно нарастить темпы по переработки выращиваемого урожая в продукцию с высокой добавочной стоимостью.

Отметим, с 2014 по 2024 год в Волгоградской области реализованы 1,2 тыс. инвестиционных проектов. В частности, в Алексеевском районе возведён завод по глубокой переработки зерна, в Городищенском районе создано одно из крупнейших в России предприятий по сушке овощей, в Дзержинском районе Волгограда построен завод шоковой заморозки овощей.

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»

