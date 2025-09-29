Дорога с перепаханным асфальтом под Волгоградом шокировала Бастрыкина

СУ СК по Волгоградской области проведет проверку по обращениям жителей Дубовского района, пожаловавшихся Александру Бастрыкину на перепаханный асфальт на дороге, соединяющей села Прямая Балка и Давыдовка. Из-за интенсивного движение большегрузов эта дорога пришла в полную негодность, по ней не может проехать ни личный транспорт, ни спецавтомобили.

Напомним, V102.RU ранее публиковало видео этой так называемой дороги, которая шокирует даже повидавших виды автомобилистов. А теперь, судя по всему, поразила и главу СК РФ. Ранее в облкомтрансе заверяли, что работы по ремонту убитой трассы запланированы на 3-4 кварталы 2025 года.

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!