Происшествия

Под Волгоградом спасатели остановили стену огня у города Новоаннинский

Происшествия 28.09.2025 15:48
0
28.09.2025 15:48


28 сентября в Новоаннинском Волгоградской области произошёл крупный ландшафтный пожар. Ликвидировать возгорание пришлось специалистам.


- В 12:53 поступило сообщение о пожаре в городе Новоаннинский. Горела трава на площади 1 га. Пожарные расчёты 47 ПСЧ ликвидировали горение в 15:23, - сообщили в пресс-службе МЧС.

Отметим, по информации надзорного ведомства, погибших и пострадавших нет. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнём.

Фото и видео: Новоаннинский сегодня / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
28.09.2025 14:08
Происшествия 28.09.2025 14:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.09.2025 16:47
Происшествия 27.09.2025 16:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.09.2025 15:55
Происшествия 27.09.2025 15:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.09.2025 14:43
Происшествия 27.09.2025 14:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.09.2025 11:46
Происшествия 27.09.2025 11:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.09.2025 10:56
Происшествия 27.09.2025 10:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.09.2025 10:43
Происшествия 27.09.2025 10:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.09.2025 10:05
Происшествия 27.09.2025 10:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.09.2025 16:45
Происшествия 26.09.2025 16:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.09.2025 14:41
Происшествия 26.09.2025 14:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.09.2025 10:34
Происшествия 26.09.2025 10:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.09.2025 10:25
Происшествия 26.09.2025 10:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.09.2025 10:23
Происшествия 26.09.2025 10:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.09.2025 19:22
Происшествия 25.09.2025 19:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.09.2025 17:50
Происшествия 25.09.2025 17:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:08
«Они уже жили рядом»: с первыми холодами в дома волгоградцев потянулись паукиСмотреть фотографии
16:42
В Волгограде ограничено движение трамваев из-за ДТП на ул. БуханцеваСмотреть фотографииCмотреть видео
15:48
Под Волгоградом спасатели остановили стену огня у города НовоаннинскийСмотреть фотографииCмотреть видео
15:08
Коммунальщики работают над улучшением подачи ГВС на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
14:08
В Волжском полиция уточняет обстоятельства воспламенения иномаркиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:06
«Взрослые больше ценят свой комфорт»: учителя рассказали о вечноболеющих детях на урокахСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде на фоне налёта БПЛА отменены и задерживаются шесть авиарейсовСмотреть фотографии
11:28
Советский район Волгограда из-за аварии лишился трамваевСмотреть фотографии
10:45
В Камышенском районе СК разыскивает бесследно пропавшего мужчину в кепке AdidasСмотреть фотографии
10:21
Под Волгоградом попал на видео момент смертельного ДТП с тремя автомобилямиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:35
Полицейские устанавливают имена красноармейцев, погибших под СталинградомСмотреть фотографии
09:08
Бизнес, но никакой ответственности? В Волгограде заработала платная парковка у ТРК «Пирамида»Смотреть фотографии
07:46
Минобороны за ночь уничтожило над регионами 41 украинский БПЛАСмотреть фотографии
07:30
В Волгограде за 1,3 млн рублей ликвидируют 10 свалок на территории лесничестваСмотреть фотографии
07:01
Волгоградский «Каустик» дал бой московским армейцамСмотреть фотографии
06:31
Сыр с маслом возглавили топ резко подорожавших продуктов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
05:56
В Волгограде Росавиация вводила трёхчасовой запрет на работу аэропортаСмотреть фотографии
21:28
Заморозки до -4 с дождем обещают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:43
На «Волгоград Арене» любители настольного тенниса сразились за кубокСмотреть фотографии
19:45
Работодатели остались должны волгоградцам 4,7 млн рублейСмотреть фотографии
18:48
«Прощай, холода!»: в многострадальном хуторе под Волгоградом меняют «лохматый» теплопроводСмотреть фотографии
18:22
«Динамо-Синара» проиграло домашний матч Суперлиги «Ростов-Дону»Смотреть фотографии
17:43
В Волгограде скончался 78-летний военный корреспондент Александр ДобрушинСмотреть фотографии
16:47
Заблудившийся лось забрел во дворы МКД в УрюпинскеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:55
Два пожара вспыхнули в Волгограде 27 сентябряСмотреть фотографии
15:24
«Главное, чтобы любили»: воспитатели разных поколений - о призвании, борьбе с выгоранием и мире гаджетовСмотреть фотографии
14:43
Мстительный камышанин сжег иномарку знакомогоСмотреть фотографии
14:14
В Волгограде стали известны масштабы затопления дендропарка нечистотамиСмотреть фотографии
13:33
Самая популярная дата для свадеб в октябре названа в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:29
Полицейские застали врасплох посетителей ночных клубов ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
 