



28 сентября в Новоаннинском Волгоградской области произошёл крупный ландшафтный пожар. Ликвидировать возгорание пришлось специалистам.





- В 12:53 поступило сообщение о пожаре в городе Новоаннинский. Горела трава на площади 1 га. Пожарные расчёты 47 ПСЧ ликвидировали горение в 15:23, - сообщили в пресс-службе МЧС.

Отметим, по информации надзорного ведомства, погибших и пострадавших нет. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнём.

Фото и видео: Новоаннинский сегодня / t.me