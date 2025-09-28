Общество

В Волгограде на фоне налёта БПЛА отменены и задерживаются шесть авиарейсов

Общество 28.09.2025 12:10
0
28.09.2025 12:10


28 сентября в Волгограде произошёл сбой в работе аэропорта. На фоне ночных ограничений Росавиации, а также сообщений о фиксации БПЛА в центральной части России, сразу два московских рейса оказались отменены, ещё четыре – перенесены на другое время.

На два часа оказался отложен прилёт рейса № FV 6425 авиакомпании «России». Он должен был прибыть из Москвы в областной центр в 10:50, однако сейчас расчётное время прибытия самолёта — 12:50.

С 13:35 на 14:50 отложен прилёт ещё одного московского рейса № DP 6969 авиакомпании «Победа».

В свою очередь компания «Аэрофлот» и вовсе приняла решение убрать вечерний рейс из Москвы в Волгоград № SU 1186 из расписания. Он должен был прилететь в 19:25, однако теперь, по данным табло, у рейса появилась пометка об отмене. Соответственно, отменён и рейс № SU 1187 этого же самолёта в обратном направлении, запланированный на 20:20.

Вылет рейса № FV 6426 из Волгограда в Москву компании «Россия» перенесён с 11:45 на 13:50. Рейс компании «Победа» № DP 6970 вылетит из регионального центра вместо 14:00 в 15:15.

Напомним, ранее редакция рассказывала о введении минувшей ночью плана «Ковёр» в Волгограде. Местный аэропорт порядка 3 часов не принимал и не отправлял самолёты. Позже стало известно, что дежурные расчёты ПВО отразили массированный налёт БПЛА на регионы России, в общей сложности был сбит 41 смертоносный летательный аппарат.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.09.2025 13:06
Общество 28.09.2025 13:06
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2025 11:28
Общество 28.09.2025 11:28
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2025 10:45
Общество 28.09.2025 10:45
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2025 10:21
Общество 28.09.2025 10:21
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2025 09:35
Общество 28.09.2025 09:35
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2025 09:08
Общество 28.09.2025 09:08
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2025 07:46
Общество 28.09.2025 07:46
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2025 05:56
Общество 28.09.2025 05:56
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2025 21:28
Общество 27.09.2025 21:28
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2025 17:43
Общество 27.09.2025 17:43
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2025 15:24
Общество 27.09.2025 15:24
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2025 13:33
Общество 27.09.2025 13:33
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2025 12:29
Общество 27.09.2025 12:29
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2025 11:59
Общество 27.09.2025 11:59
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2025 09:43
Общество 27.09.2025 09:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:08
В Волжском полиция уточняет обстоятельства воспламенения иномаркиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:06
«Взрослые больше ценят свой комфорт»: учителя рассказали о вечноболеющих детях на урокахСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде на фоне налёта БПЛА отменены и задерживаются шесть авиарейсовСмотреть фотографии
11:28
Советский район Волгограда из-за аварии лишился трамваевСмотреть фотографии
10:45
В Камышенском районе СК разыскивает бесследно пропавшего мужчину в кепке AdidasСмотреть фотографии
10:21
Под Волгоградом попал на видео момент смертельного ДТП с тремя автомобилямиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:35
Полицейские устанавливают имена красноармейцев, погибших под СталинградомСмотреть фотографии
09:08
Бизнес, но никакой ответственности? В Волгограде заработала платная парковка у ТРК «Пирамида»Смотреть фотографии
07:46
Минобороны за ночь уничтожило над регионами 41 украинский БПЛАСмотреть фотографии
07:30
В Волгограде за 1,3 млн рублей ликвидируют 10 свалок на территории лесничестваСмотреть фотографии
07:01
Волгоградский «Каустик» дал бой московским армейцамСмотреть фотографии
06:31
Сыр с маслом возглавили топ резко подорожавших продуктов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
05:56
В Волгограде Росавиация вводила трёхчасовой запрет на работу аэропортаСмотреть фотографии
21:28
Заморозки до -4 с дождем обещают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:43
На «Волгоград Арене» любители настольного тенниса сразились за кубокСмотреть фотографии
19:45
Работодатели остались должны волгоградцам 4,7 млн рублейСмотреть фотографии
18:48
«Прощай, холода!»: в многострадальном хуторе под Волгоградом меняют «лохматый» теплопроводСмотреть фотографии
18:22
«Динамо-Синара» проиграло домашний матч Суперлиги «Ростов-Дону»Смотреть фотографии
17:43
В Волгограде скончался 78-летний военный корреспондент Александр ДобрушинСмотреть фотографии
16:47
Заблудившийся лось забрел во дворы МКД в УрюпинскеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:55
Два пожара вспыхнули в Волгограде 27 сентябряСмотреть фотографии
15:24
«Главное, чтобы любили»: воспитатели разных поколений - о призвании, борьбе с выгоранием и мире гаджетовСмотреть фотографии
14:43
Мстительный камышанин сжег иномарку знакомогоСмотреть фотографии
14:14
В Волгограде стали известны масштабы затопления дендропарка нечистотамиСмотреть фотографии
13:33
Самая популярная дата для свадеб в октябре названа в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:29
Полицейские застали врасплох посетителей ночных клубов ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:59
«Эта история не про наш регион»: географ рассказал, стоит ли волгоградцам ждать «бабьего лета»Смотреть фотографии
11:46
В Волгоградской области потерялась 88-летняя бабушкаСмотреть фотографии
10:56
В Волгограде наезд иномарки на школьницу попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:43
Двоих детей сбили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 