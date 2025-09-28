



28 сентября в Волгограде произошёл сбой в работе аэропорта. На фоне ночных ограничений Росавиации, а также сообщений о фиксации БПЛА в центральной части России, сразу два московских рейса оказались отменены, ещё четыре – перенесены на другое время.

На два часа оказался отложен прилёт рейса № FV 6425 авиакомпании «России». Он должен был прибыть из Москвы в областной центр в 10:50, однако сейчас расчётное время прибытия самолёта — 12:50.

С 13:35 на 14:50 отложен прилёт ещё одного московского рейса № DP 6969 авиакомпании «Победа».

В свою очередь компания «Аэрофлот» и вовсе приняла решение убрать вечерний рейс из Москвы в Волгоград № SU 1186 из расписания. Он должен был прилететь в 19:25, однако теперь, по данным табло, у рейса появилась пометка об отмене. Соответственно, отменён и рейс № SU 1187 этого же самолёта в обратном направлении, запланированный на 20:20.

Вылет рейса № FV 6426 из Волгограда в Москву компании «Россия» перенесён с 11:45 на 13:50. Рейс компании «Победа» № DP 6970 вылетит из регионального центра вместо 14:00 в 15:15.

Напомним, ранее редакция рассказывала о введении минувшей ночью плана «Ковёр» в Волгограде. Местный аэропорт порядка 3 часов не принимал и не отправлял самолёты. Позже стало известно, что дежурные расчёты ПВО отразили массированный налёт БПЛА на регионы России, в общей сложности был сбит 41 смертоносный летательный аппарат.

