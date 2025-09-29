Расследования

Волгоградцам в октябре повысят пенсии и зарплаты

Расследования 29.09.2025 08:10
0
29.09.2025 08:10


В Волгоградской области с 1 октября 2025 года проиндексируют оклады работников федеральных учреждений, а также сотрудников силовых структур и военных. Кроме того, со следующего месяца могут рассчитывать на прибавку и некоторые пенсионеры. 

В обоих случаях, сообщает ИА «Высота 102», размеры ежемесячных доходов волгоградцев увеличатся на 7,6%. 

Так, на 7,6% проиндексируют зарплаты:

  • военнослужащих (по контракту и призыву), сотрудников МВД, Росгавардии, таможенников, сотрудников федеральной противопожарной службы, ФСИН и других ведомств, имеющих специальные звания или статусы,
  • работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений,
  • гражданского персонала воинских частей и организаций с военной службой,
  • работников федеральных медицинских, научных, образовательных, культурных и социальных учреждений, а также архивов.

Как уже ранее сообщало информагентство, на 7,6% увеличатся выплаты военным пенсионерам. 

Важные изменения с 1 октября затронут и организаторов общественного питания в Волгоградской области. Так, для предприятий общепита с годовой выручкой до 3 млрд рублей предусмотрено освобождение от НДС. Те заведения, которые откроются в 2026 году, и вовсе смогут рассчитывать на льготу без ограничений по доходу. 

Нулевая ставка НДС для гостиниц продлена до конца 2030 года.

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
29.09.2025 11:26
Расследования 29.09.2025 11:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.09.2025 09:45
Расследования 29.09.2025 09:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.09.2025 07:54
Расследования 29.09.2025 07:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.09.2025 18:48
Расследования 27.09.2025 18:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.09.2025 08:23
Расследования 27.09.2025 08:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.09.2025 07:09
Расследования 27.09.2025 07:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2025 18:46
Расследования 26.09.2025 18:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2025 12:28
Расследования 26.09.2025 12:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2025 12:08
Расследования 26.09.2025 12:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2025 12:05
Расследования 26.09.2025 12:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2025 09:16
Расследования 26.09.2025 09:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.09.2025 19:02
Расследования 25.09.2025 19:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.09.2025 10:12
Расследования 25.09.2025 10:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.09.2025 18:40
Расследования 24.09.2025 18:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.09.2025 18:09
Расследования 24.09.2025 18:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:26
Полиция возбудила дело после фаер-шоу на парковке под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:59
Губернатор Бочаров привился от гриппаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:48
В Волгограде демонтировали «выросший» под окнами людей павильон ритуальщиковСмотреть фотографии
10:20
Бочаров предложил построить новую поликлинику в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:06
Магнитная буря обрушится на волгоградцев после мощного взрыва на СолнцеСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде задержали 28-летнего иностранца-вербовщика террористовСмотреть фотографииCмотреть видео
09:16
В Заканалье восстанавливают подачу воды после масштабного ремонтаСмотреть фотографии
08:43
КПРФ возглавила топ самых богатых волгоградских партотделенийСмотреть фотографии
08:42
Опытный спасатель из Шахт покорил опасный пик ЛенинаСмотреть фотографии
08:28
К особой внимательности призвали волгоградцев 1 октябряСмотреть фотографии
08:15
Два московских самолета отменили в аэропорту СталинградСмотреть фотографии
08:10
Волгоградцам в октябре повысят пенсии и зарплатыСмотреть фотографии
07:54
Дорога с перепаханным асфальтом под Волгоградом шокировала БастрыкинаСмотреть фотографии
07:39
Деньги или лекарства? У волгоградцев остались сутки на выборСмотреть фотографии
07:07
Температурные качели от - 4 до +20 ожидаются на новой неделе в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:31
В Волгоградской области переработают овощей на 167 млрд рублейСмотреть фотографии
20:30
Волгоградский «Ротор» проиграл «Шиннику» в 12-м туре Первой лигиСмотреть фотографии
19:58
В Волжском загорелась закрытая на капремонт школа №32Смотреть фотографииCмотреть видео
19:15
В Волгоградской области до среды продлено экстренное предупреждение о заморозкахСмотреть фотографии
18:30
«Вероятность летального исхода 100%»: свыше 8 тыс. волгоградцев заподозрили у себя опасную инфекциюСмотреть фотографии
17:08
«Они уже жили рядом»: с первыми холодами в дома волгоградцев потянулись паукиСмотреть фотографии
16:42
В Волгограде ограничено движение трамваев из-за ДТП на ул. БуханцеваСмотреть фотографииCмотреть видео
15:48
Под Волгоградом спасатели остановили стену огня у города НовоаннинскийСмотреть фотографииCмотреть видео
15:08
Коммунальщики работают над улучшением подачи ГВС на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
14:08
В Волжском полиция уточняет обстоятельства воспламенения иномаркиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:06
«Взрослые больше ценят свой комфорт»: учителя рассказали о вечноболеющих детях на урокахСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде на фоне налёта БПЛА отменены и задерживаются шесть авиарейсовСмотреть фотографии
11:28
Советский район Волгограда из-за аварии лишился трамваевСмотреть фотографии
10:45
В Камышинском районе СК разыскивает бесследно пропавшего мужчину в кепке AdidasСмотреть фотографии
10:21
Под Волгоградом попал на видео момент смертельного ДТП с тремя автомобилямиСмотреть фотографииCмотреть видео
 