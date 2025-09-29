Волгоградцам в октябре повысят пенсии и зарплаты





В Волгоградской области с 1 октября 2025 года проиндексируют оклады работников федеральных учреждений, а также сотрудников силовых структур и военных. Кроме того, со следующего месяца могут рассчитывать на прибавку и некоторые пенсионеры.

В обоих случаях, сообщает ИА «Высота 102», размеры ежемесячных доходов волгоградцев увеличатся на 7,6%.

Так, на 7,6% проиндексируют зарплаты:

военнослужащих (по контракту и призыву), сотрудников МВД, Росгавардии, таможенников, сотрудников федеральной противопожарной службы, ФСИН и других ведомств, имеющих специальные звания или статусы,

работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений,

гражданского персонала воинских частей и организаций с военной службой,

работников федеральных медицинских, научных, образовательных, культурных и социальных учреждений, а также архивов.

Как уже ранее сообщало информагентство, на 7,6% увеличатся выплаты военным пенсионерам.

Важные изменения с 1 октября затронут и организаторов общественного питания в Волгоградской области. Так, для предприятий общепита с годовой выручкой до 3 млрд рублей предусмотрено освобождение от НДС. Те заведения, которые откроются в 2026 году, и вовсе смогут рассчитывать на льготу без ограничений по доходу.

Нулевая ставка НДС для гостиниц продлена до конца 2030 года.

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!