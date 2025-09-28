Транспорт

В Волгограде ограничено движение трамваев из-за ДТП на ул. Буханцева

Транспорт 28.09.2025 16:42
28 сентября во второй половине дня в Советском, Ворошиловском и Центральном районах Волгограда трамваи начали работать в усечённых границах. Из-за ДТП на пересечении ул. Буханцева и ул. Новоузенской были скорректированы маршруты №№ 1, 2, 3, 4 и 5.



По информации очевидцев, на переезде через пути трамвай № 4 протаранил легковой автомобиль KIA. В результате аварии машину отбросило в сторону на пути в обоих направлениях. На месте столкновения уже работает Госавтоинспекция. Движение вагонов приостановлено.

В городской диспетчерской информацию о происшествии подтвердили, уточнив, что все пять маршрутов работают в изменённых границах.

- Трамвай маршрута N°1 осуществляет движение в границах остановок ул. Радомская – ул. Мончегорская. Трамвай маршрута N°3 в границах «Обувная фабрика - ул. Радомская». Трамвай маршрута N°4 - «Обувная фабрика - ул. Радомская», «Детский центр - ул. КИМ». Трамвай маршрута N°5 «Жилгородок - ул. КИМ», - говорится в объявлении Волгоградского трамвая.

Фото и видео: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»

