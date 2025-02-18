Общество

Экс-депутат Кравченко вышел на связь и заявил, что обжалует своей арест

Общество 18.02.2025 14:25
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18.02.2025 14:25


Экс-депутат Волгоградской городской думы и экс-коммунист Илья Кравченко днем 18 февраля вышел на связь, опубликовав пост в своем Telegram-канале. Как сообщает ИА «Высота 102», задержанный 16 февраля возле памятника жертвам политических репрессий волгоградец заявил, что планирует обжаловать свой арест. 

– Вы, наверное, в курсе, что произошло. Меня задержали во время возложения цветов. Вчера прошел суд, где дали 14 суток. На данный момент нахожусь в спецприёмнике г. Волжского. На связь выхожу раз в сутки. Всем спасибо за поддержку, адвокат есть и готовит апелляцию! – написал Кравченко. Подробности будут позже, а пока расскажите, чем занять себя в приёмке?

Друзья Кравченко в соцсетях сообщают, что арестованный экс-депутат не согласен с тем, за что он несет в настоящее время наказание. По данным суда, Кравченко признали виновным по ст. 19.03 КоАП РФ – неповиновение законному требованию сотрудников полиции. 

Известно, что вместе с «красным депутатом», как сам себя называет Кравченко, было задержано еще несколько человек. Свои 14 суток ареста накануне также получил представитель партии «Яблоко» Александр Ефимов. Его Волжский городской суд признал виновным по ч 1. ст. 20.3 КоАП РФ – публичное демонстрирование экстремистских материалов. К памятнику жертвам политических репрессий политик, напомним, пришел с портретом Алексея Навального*. 

*Алексей Навальный признан террористом и экстремистом на территории РФ.

 

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