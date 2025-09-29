Температурные качели от - 4 до +20 ожидаются на новой неделе в Волгограде





Перепады температуры воздуха ожидаются в Волгограде и области на новой неделе. К середине рабочих будней, сообщает ИА «Высота 102», дневная температура не превысит +12 градусов, однако к концу недели потеплеет до +20.

Сегодня, 29 сентября, в Волгоградской области столбики уличных термометров поднимутся до отметок от +12 до +17 градусов. В отдельных районах порывы северо-восточного ветра могут достигать 18 метров в секунду.

Холодный ветер сохранится в регионе на протяжении двух суток. При отсутствии осадков днем 30 сентября в регионе прогнозируется днем +10...+15 градусов.

Ночами синоптики прогнозируют в ближайшие трое суток заморозки до -4 градусов. Однако ситуация, согласно прогнозам синоптиков, изменится к четвергу – в этот день в Волгограде и области ожидается потепление до +20-ти.

