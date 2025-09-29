Общество

Температурные качели от - 4 до +20 ожидаются на новой неделе в Волгограде

Общество 29.09.2025 07:07
0
29.09.2025 07:07


Перепады температуры воздуха ожидаются в Волгограде и области на новой неделе. К середине рабочих будней, сообщает ИА «Высота 102», дневная температура не превысит +12 градусов, однако к концу недели потеплеет до +20. 

Сегодня, 29 сентября, в Волгоградской области столбики уличных термометров поднимутся до отметок от +12 до +17 градусов. В отдельных районах порывы северо-восточного ветра могут достигать 18 метров в секунду. 

Холодный ветер сохранится в регионе на протяжении двух суток.  При отсутствии осадков днем 30 сентября в регионе прогнозируется днем +10...+15 градусов. 

Ночами синоптики прогнозируют в ближайшие трое суток заморозки до -4 градусов. Однако ситуация, согласно прогнозам синоптиков, изменится к четвергу – в этот день в Волгограде и области ожидается потепление до +20-ти.  

Лента новостей

11:26
Полиция возбудила дело после фаер-шоу на парковке под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:59
Губернатор Бочаров привился от гриппаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:48
В Волгограде демонтировали «выросший» под окнами людей павильон ритуальщиковСмотреть фотографии
10:20
Бочаров предложил построить новую поликлинику в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:06
Магнитная буря обрушится на волгоградцев после мощного взрыва на СолнцеСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде задержали 28-летнего иностранца-вербовщика террористовСмотреть фотографииCмотреть видео
09:16
В Заканалье восстанавливают подачу воды после масштабного ремонтаСмотреть фотографии
08:43
КПРФ возглавила топ самых богатых волгоградских партотделенийСмотреть фотографии
08:42
Опытный спасатель из Шахт покорил опасный пик ЛенинаСмотреть фотографии
08:28
К особой внимательности призвали волгоградцев 1 октябряСмотреть фотографии
08:15
Два московских самолета отменили в аэропорту СталинградСмотреть фотографии
08:10
Волгоградцам в октябре повысят пенсии и зарплатыСмотреть фотографии
07:54
Дорога с перепаханным асфальтом под Волгоградом шокировала БастрыкинаСмотреть фотографии
07:39
Деньги или лекарства? У волгоградцев остались сутки на выборСмотреть фотографии
07:07
Температурные качели от - 4 до +20 ожидаются на новой неделе в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:31
В Волгоградской области переработают овощей на 167 млрд рублейСмотреть фотографии
20:30
Волгоградский «Ротор» проиграл «Шиннику» в 12-м туре Первой лигиСмотреть фотографии
19:58
В Волжском загорелась закрытая на капремонт школа №32Смотреть фотографииCмотреть видео
19:15
В Волгоградской области до среды продлено экстренное предупреждение о заморозкахСмотреть фотографии
18:30
«Вероятность летального исхода 100%»: свыше 8 тыс. волгоградцев заподозрили у себя опасную инфекциюСмотреть фотографии
17:08
«Они уже жили рядом»: с первыми холодами в дома волгоградцев потянулись паукиСмотреть фотографии
16:42
В Волгограде ограничено движение трамваев из-за ДТП на ул. БуханцеваСмотреть фотографииCмотреть видео
15:48
Под Волгоградом спасатели остановили стену огня у города НовоаннинскийСмотреть фотографииCмотреть видео
15:08
Коммунальщики работают над улучшением подачи ГВС на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
14:08
В Волжском полиция уточняет обстоятельства воспламенения иномаркиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:06
«Взрослые больше ценят свой комфорт»: учителя рассказали о вечноболеющих детях на урокахСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде на фоне налёта БПЛА отменены и задерживаются шесть авиарейсовСмотреть фотографии
11:28
Советский район Волгограда из-за аварии лишился трамваевСмотреть фотографии
10:45
В Камышинском районе СК разыскивает бесследно пропавшего мужчину в кепке AdidasСмотреть фотографии
10:21
Под Волгоградом попал на видео момент смертельного ДТП с тремя автомобилямиСмотреть фотографииCмотреть видео
 