



В Центральном районе Волгограда открылась новая зона платной парковки. Коммерческий режим работы стоянки теперь введён у ТРЦ «Пирамида». Об этом журналистам сообщили в обслуживающей компании «Горизонт». Стоимость часа парковки здесь обойдётся автолюбителям от 30 до 100 рублей, в зависимости от времени суток.

- Владельцам авто доступны три пространства для размещения машин. На всех действует единая сетка тарификации. Есть два режима: «ночной» с 23:00 до 8:00 и «дневной» с 8:00 до 23:00. Первые 30 минут для владельцев машин идут бесплатно. Далее, если существует необходимость оставить машину на больший период, то придётся заплатить. Днём стоимость соответствующей услуги 30 рублей в час, - сообщили журналистам в диспетчерской службе ООО «Горизонт».

Ночной тариф также имеет 30-минутный бесплатный период, каждый час превышения которого обойдётся волгоградцам и гостям областного центра в 100 рублей. Таким образом, брошенный на ночь у ТРЦ автомобиль может ощутимо облегчить кошелёк среднестатистического владельца машины. При этом для автолюбителей будет доступен и месячный абонемент на одно машиноместо. Он обойдётся в 3 тыс. рублей.





Оплатить услуги можно с помощью специальных паркоматов.

Примечательно, что торговый центр ввёл ещё более строгую ценовую политику, чем городские власти. Так, час парковки обычного легкового автомобиля на одной из центральных улиц города, где уже действует режим платных парковок, обойдётся владельцу в 40 рублей. При этом с 20:00 до 8:00 в будние дни, а также в выходные и нерабочие дни все муниципальные парковки доступны в бесплатном режиме, тогда как на платной парковке у ТРЦ будет, напротив, действовать двойной тариф.





Также, согласно правилам пользования парковок у ТРЦ «Пирамида», ни торговый центр, ни обслуживающая компания не несут никакой ответственности за сохранность оставленного здесь автомобиля. Одновременно владельцы оставляют за собой право штрафовать нарушителей установленного на частной парковке режима. Размер штрафа 5 тыс. рублей.

Ранее редакция уже рассказывала, что как минимум одно из трёх парковочных пространств у ТРЦ «Пирамида» принадлежит мэрии и в прошлом году было отремонтировано за счёт муниципального бюджета в рамках комплексного обновления ул. Краснознаменской. Журналисты поинтересовались у администрации города, если действительно и существует необходимость введения платной парковки у торгового центра, почему сливки с отремонтированной за госсчёт стоянки будут снимать коммерсанты. Однако в муниципалитете заверили, что не видят в этом никакого ущерба или упущенной выгоды.

Напомним, в феврале 2025 года в Волгограде платной стала парковка у ТРЦ «Европа». Перед этим администрация Волгограда объявила о введении режима платных парковок на улично-дорожной сети в центре Волгограда. В мае 2024 года власти города официально объявили о коммерциализации Привокзальной площади. В августе того же года платными стали 26 участков улично-дорожной сети Центрального района между набережной и пр. Ленина. Весной 2025 года платные парковки появились ещё на 14 улицах. В настоящее время власти готовятся к очередной волне расширения платных парковок. На этот раз она охватит практически все центральные улицы в границах Аллеи Героев и ул. 7-й Гвардейской дивизии.