Полицейские устанавливают имена красноармейцев, погибших под Сталинградом

Общество 28.09.2025 09:35
В Городищенском районе Волгоградской области полицейские принимают участие в «Вахте памяти». Правоохранители произвели раскопки на месте ожесточённых сражений у посёлка Кузьмичи.

- В ходе поисковых работ уже обнаружены личные вещи, предметы быта и посуда с инициалами бойцов Красной Армии. Эти находки помогают восстановить историю и установить имена тех, кто защищал Родину, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.


Отметим, в период Сталинградской битвы под Кузьмичами вели ожесточённые бои 41-я гвардейская, 62, 116 и 252-я стрелковые дивизии, а также 90-й отдельный лыжный батальон. Часть из найденных в рамках вахты вещей впоследствии правоохранители будут использовать для проведения уроков мужества в местных образовательных учреждениях.

