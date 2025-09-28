«Взрослые больше ценят свой комфорт»: учителя рассказали о вечноболеющих детях на уроках





В Волгоградской области в самом разгаре сезон простуд. На уходящей неделе в Быковском районе на карантин по ОРВИ закрыли целую школу. В Волгограде и других населенных пунктах региона введены частичные профилактические меры. О том, что в это время на самом деле происходит в учебных заведениях, корреспондентам ИА «Высота102» без прикрас рассказали педагоги.

Сезон бесконечного насморка, говорит учитель начальных классов из Волжского, имеет весьма условные временные рамки.

- Этот насморк не заканчивается никогда. Стоит в коллективе заболеть трем-четырем детям, и весь класс можно переводить на дистанционный формат обучения. Вопросов «Почему?» задавать, наверное, не стоит. Все и так прекрасно понимают, что некоторые родители оставляют своего ребенка на больничном, а некоторые приводят его с соплями, - говорит педагог. – Но, отправляя несчастного школьника в таком состоянии, взрослые, на мой взгляд, просто его подставляют. Когда у человека что-то болит, он не может думать о чем-то другом. Вспомните свою зубную боль. Те полчаса, что он сидит за партой со склоненной головой, он буквально задыхается. И здесь мне хочется спросить: какой смысл в нахождении этого ребенка на уроке? Что он сможет понять, запомнить? Все его мысли заняты только тем, как справиться с этим злосчастным насморком.





Учитель убеждена, что попытки замаскировать первые симптомы болезни приводят к неприятным осложнениям и не решают, а лишь усугубляют ситуацию с пропуском уроков.

- Мы часто имеем дело с крайностями. Гиперопекающие родители готовы оставлять свое чадо дома после первого же чиха. Более того, после выздоровления они еще неделю держат его дома, опасаясь нового заражения. В итоге ребенок приходит в школу и видит, что одноклассники выучили что-то новое, получили роли в спектакли и даже подготовили костюмы, а он все это время оставался в четырёх стенах в целях профилактики. Знаете, есть хорошее выражение: «От недостатка любви к ребенку происходит столько же несчастий, сколько и от ее избытка», - говорит педагог. – Другая крайность – игнорирование всего и вся. Подняли и привели в школу в любом состоянии. Занимайся, иди на физкультуру, пиши контрольные… Из-за того, что в сезон простуд в коллективе моментально начинается цепная реакция, я прошу всех заболевших оставаться дома. И, увы, некоторые дети начинают прятать симптомы. Как-то раз у нас закончился урок, и я увидела, как девочка поднимает с пола гору смятых салфеток. То есть пока я отворачивалась к доске и объясняла новую тему, она потихоньку вытирала нос. Сколько болеем мы, педагоги, я даже не буду говорить. И чем мы только ни болеем. Однажды я заразилась от детей чесоточным клещом.. Пришла к врачу, а она смотрит на меня и спрашивает: «А вы в нормальных условиях живете? Не в подвале?».





Делясь по-настоящему наболевшим, педагог все же не надеется быть услышанной и понятой родителями.

- Многие воспримут мое умозаключение в штыки, но я убеждена, что некоторые родители ставят свой комфорт выше комфорта ребенка. Раньше мы думали, что они не берут больничный, потому что не могут решить вопрос с работой. Но сейчас с возможностью многих перейти на «удаленку» ситуация не меняется. И, наверное, не изменится никогда, - с грустью заключает учитель из Волжского.

Доктор медицинских наук Иван Шишиморов подтверждает, что болеющий человек не только пускает вирус в «массы», но и лишает самого себя шансов на скорое выздоровление.

- Встреча с любым инфекционным возбудителем – это стресс для детского организма, все его силы уходят на борьбу, что проявляется слабостью и сонливостью, - комментирует главный внештатный детский специалист по профилактической медицине ЮФО. – В этот момент дополнительные нагрузки повышают вероятность осложненного течения заболевания и присоединения вторичных инфекций, возбудители которых непрерывно циркулируют в детских коллективах. При каких симптомах ребенку лучше остаться дома? Температура выше 37 градусов, вялость, головная боль, озноб, обильные выделения из носа, кашель, затрудненное дыхание, боль в горле, конъюнктивит, сыпь, а также рвота, тошнота и диарея. Золотое правило гласит: если вы сомневаетесь, вести ребенка или нет, - значит, лучше остаться дома. А вот попытки быстро сбить температуру с помощью жаропонижающих будет ошибкой. Такие препараты показаны только при подъеме температуры выше 38 градусов. Не стоит также самостоятельно назначать лечение и безо всякой необходимости хвататься за антибиотики.





К слову, даже после официального закрытия больничного школьник еще может покашливать на уроке. Симптомы, которые вызывают панику у тревожных взрослых, врачи называют сухо – «остаточные явления».

- В большинстве случаев неосложненное ОРВИ протекает в течение 7-10 дней, требует симптоматической терапии, покоя, обильного питья и хорошего питания, - отмечает заведующий кафедрой педиатрии и неонатологии Института непрерывного медицинского и фармацевтического образования ВолгГМУ Иван Шишиморов. – Однако некоторые симптомы могут сохраняться и после победы над инфекцией – например, кашель, заложенность носа, сниженная активность. В справке от педиатра будет указана дата, когда ребенок может вернуться в коллектив. Простой факт-чек для родителей перед возвращением в школу или детский сад:

- температура меньше 37 градусов без жаропонижающих последние 24 часа;

- ребенок хорошо спал ночью, его никак не беспокоили симптомы;

- у него нормальный аппетит, и он съедает хотя бы 70-80% от привычной нормы;

- он активен и в хорошем настроении утром;

- остаточные явления ( кашель и насморк) слабые и не мешают его занятиям.





В сезон простуд одним из главных становится вопрос не «Как лечить?», а «Можно ли предотвратить?». Волшебной таблетки медики, конечно, не предложат. Однако несколько действенных советов для укрепления иммунитета посоветуют брать на заметку уже сейчас.

- К этому сезону нужно готовиться заблаговременно - заранее сделать ребенку и всем членам семьи вакцину от гриппа, систематически укреплять иммунитет полноценным питанием, лечением хронических заболеваний, достаточной физической активностью, прогулками на свежем воздухе, благоприятной эмоциональной средой, - заключает эксперт проекта «ФактЧек: здоровье без мифов». - Это вроде бы простые рекомендации, которые на практике трудно выполнимы, так как требуют от нас, взрослых, изменения собственного образа жизни. Однако другого, более легкого пути, нет! “Волшебной” таблетки для иммунитета, которая способна защитить от всех инфекционных болезней, увы, не существует.

