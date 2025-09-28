



В Волгоградской области угроза ночных заморозков сохранится как минимум ещё несколько дней. ГУ МЧС России по Волгоградской области опубликовало экстренное предупреждение об опасных погодных явлениях.

- Ночью и утром 30.09.2025, 01.10.2025 в отдельных районах Волгоградской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,1...-4,0ºC, - сообщили в спасательном ведомстве.

Напомним, накануне специалисты прогнозировали аналогичные заморозки 28 и 29 сентября. При этом в дневные часы по-прежнему будет подниматься до +18 ºC.