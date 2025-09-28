В Камышенском районе СК разыскивает бесследно пропавшего мужчину в кепке Adidas





В СУ СК России по Волгоградской области обратились к жителям региона за помощью. Вот уже несколько месяцев следователи вместе с добровольцами и родственниками разыскивают Сулейманова Александра Анваровича, 1974 года рождения. Мужчина вышел из дома в селе Ельшанка Камышинского района и бесследно исчез.

- Днём 21 июня 2025 года мужчина покинул место жительства и ушёл в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение не установлено, - сообщили в пресс-службе волгоградского Следкома.

На вид камышанину около 50 лет. Он славянской внешности, рост около 180 см. Худой. Волосы тёмного цвета, короткие. Уши оттопырены. Из особых примет – шрам на нижней челюсти.

В день исчезновения был одет в тёмно-синие спортивные штаны, синюю футболку и спортивную куртку синего цвета. На голове была чёрная кепка с логотипом Adidas.

Отметим, волгоградцы, владеющие какой-либо информацией о мужчине, могут помочь следствию, обратившись по телефонам: 8 (84457) 5-00-11, «112» или «02».