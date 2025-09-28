Советский район Волгограда из-за аварии лишился трамваев





28 сентября в Советском районе Волгограда оказалось остановлено движение трамваев. По информации диспетчерской, из-за аварии на линии подвижной состав, задействованный на маршрутах №3 и №4, работает в усечённых границах.

- По техническим причинам временно изменены границы движения трамвая маршрутов N°3 и N°4. Вагоны на маршруте N°3 осуществляет движение в границах остановок «ул. КИМ» и «ул. Мончегорская». На маршруте №4 в границах остановок «Детский центр» и «ул. Мончегорская», — говорится в сообщении Волгоградского трамвая.

Отметим, в свою очередь информацию о приостановке движения трамваев в Советском районе подтвердили и в городском центре управления пассажирскими перевозками. В настоящее время на месте уже работает аварийная бригада, однако на устранение неисправности специалистам потребуется время.

Фото из архива ИА «Высота 102»