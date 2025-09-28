Общество

Советский район Волгограда из-за аварии лишился трамваев

Общество 28.09.2025 11:28
0
28.09.2025 11:28


28 сентября в Советском районе Волгограда оказалось остановлено движение трамваев. По информации диспетчерской, из-за аварии на линии подвижной состав, задействованный на маршрутах №3 и №4, работает в усечённых границах.

- По техническим причинам временно изменены границы движения трамвая маршрутов N°3 и N°4. Вагоны на маршруте N°3 осуществляет движение в границах остановок «ул. КИМ» и «ул. Мончегорская». На маршруте №4 в границах остановок «Детский центр» и «ул. Мончегорская», — говорится в сообщении Волгоградского трамвая.

Отметим, в свою очередь информацию о приостановке движения трамваев в Советском районе подтвердили и в городском центре управления пассажирскими перевозками. В настоящее время на месте уже работает аварийная бригада, однако на устранение неисправности специалистам потребуется время.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.09.2025 13:06
Общество 28.09.2025 13:06
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2025 12:10
Общество 28.09.2025 12:10
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2025 10:45
Общество 28.09.2025 10:45
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2025 10:21
Общество 28.09.2025 10:21
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2025 09:35
Общество 28.09.2025 09:35
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2025 09:08
Общество 28.09.2025 09:08
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2025 07:46
Общество 28.09.2025 07:46
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2025 05:56
Общество 28.09.2025 05:56
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2025 21:28
Общество 27.09.2025 21:28
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2025 17:43
Общество 27.09.2025 17:43
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2025 15:24
Общество 27.09.2025 15:24
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2025 13:33
Общество 27.09.2025 13:33
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2025 12:29
Общество 27.09.2025 12:29
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2025 11:59
Общество 27.09.2025 11:59
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2025 09:43
Общество 27.09.2025 09:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:08
В Волжском полиция уточняет обстоятельства воспламенения иномаркиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:06
«Взрослые больше ценят свой комфорт»: учителя рассказали о вечноболеющих детях на урокахСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде на фоне налёта БПЛА отменены и задерживаются шесть авиарейсовСмотреть фотографии
11:28
Советский район Волгограда из-за аварии лишился трамваевСмотреть фотографии
10:45
В Камышенском районе СК разыскивает бесследно пропавшего мужчину в кепке AdidasСмотреть фотографии
10:21
Под Волгоградом попал на видео момент смертельного ДТП с тремя автомобилямиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:35
Полицейские устанавливают имена красноармейцев, погибших под СталинградомСмотреть фотографии
09:08
Бизнес, но никакой ответственности? В Волгограде заработала платная парковка у ТРК «Пирамида»Смотреть фотографии
07:46
Минобороны за ночь уничтожило над регионами 41 украинский БПЛАСмотреть фотографии
07:30
В Волгограде за 1,3 млн рублей ликвидируют 10 свалок на территории лесничестваСмотреть фотографии
07:01
Волгоградский «Каустик» дал бой московским армейцамСмотреть фотографии
06:31
Сыр с маслом возглавили топ резко подорожавших продуктов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
05:56
В Волгограде Росавиация вводила трёхчасовой запрет на работу аэропортаСмотреть фотографии
21:28
Заморозки до -4 с дождем обещают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:43
На «Волгоград Арене» любители настольного тенниса сразились за кубокСмотреть фотографии
19:45
Работодатели остались должны волгоградцам 4,7 млн рублейСмотреть фотографии
18:48
«Прощай, холода!»: в многострадальном хуторе под Волгоградом меняют «лохматый» теплопроводСмотреть фотографии
18:22
«Динамо-Синара» проиграло домашний матч Суперлиги «Ростов-Дону»Смотреть фотографии
17:43
В Волгограде скончался 78-летний военный корреспондент Александр ДобрушинСмотреть фотографии
16:47
Заблудившийся лось забрел во дворы МКД в УрюпинскеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:55
Два пожара вспыхнули в Волгограде 27 сентябряСмотреть фотографии
15:24
«Главное, чтобы любили»: воспитатели разных поколений - о призвании, борьбе с выгоранием и мире гаджетовСмотреть фотографии
14:43
Мстительный камышанин сжег иномарку знакомогоСмотреть фотографии
14:14
В Волгограде стали известны масштабы затопления дендропарка нечистотамиСмотреть фотографии
13:33
Самая популярная дата для свадеб в октябре названа в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:29
Полицейские застали врасплох посетителей ночных клубов ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:59
«Эта история не про наш регион»: географ рассказал, стоит ли волгоградцам ждать «бабьего лета»Смотреть фотографии
11:46
В Волгоградской области потерялась 88-летняя бабушкаСмотреть фотографии
10:56
В Волгограде наезд иномарки на школьницу попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:43
Двоих детей сбили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 