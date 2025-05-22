Новые трамвайные и троллейбусные линии могут появиться в Волгограде к 2045 году





21 мая в Волгограде завершились общественные слушания проекта нового генерального плана. Как сообщает ИА «Высота 102», мероприятия проходили с 12-го числа в семи районах областного центра, однако никак не освещались публично и оказались обделены достойным вниманием. Накануне состоялась заключительная встреча – ключевой документ развития Волгограда до 2045 года, разработанный экспертами ООО «Институт Территориального Планирования «Град», утверждали жители самого отдаленного от центра Красноармейского района.

Меж тем, сообщает ИА «Высота 102», одним из ключевых направлений в документе обозначено развитие общественного транспорта. По данным специалистов, в последние годы волгоградцы активно отказываются от услуг автобусов, трамваев и троллейбусов, массово пересаживаясь на личные автомобили. Одна из причин, по мнению специалистов института, — хронические проблемы в этой сфере – лишь 6,2% волгоградцев полностью довольны работой городских маршрутов.

Чтобы улучшить ситуацию, эксперты предлагают в рамках генплана модернизировать муниципальную сеть пассажирских перевозок, сделав больший упор на электротранспорт.





Так, по задумке специалистов, в Тракторозаводском районе Волгограде в течение ближайших 20 лет линия скоростного трамвая должна быть заведена на Спартановку. Здесь же запланировано продление троллейбусной линии до посёлка ГЭС.

А вот в Советском районе специалисты скорректировали свои планы по строительству продолжения линии наземного трамвая.





Если раньше предлагалось продлить её от разворотного кольца «Обувная фабрика» до перспективной жилой застройки на территории вблизи посёлка Горная Поляна, то теперь эксперты склоняются к более скромному проекту. Трамвайный маршрут должен подняться на Университетский проспект по ул. Автомобилистов, где пройдёт вдоль территории дендрария вплоть до ТЦ «Спортмастер». На парковке супермаркета специалисты и предлагают разместить разворотное кольцо трамваев №3 и №4.

Новая трамвайная ветка может появиться у остановки «Интернациональная улица». Она от существующих путей должна пересечь Университетский проспект и выйти на ул. Сухова.





Далее маршрут будет проложен по ул. им. Тимирязева с выходом на ул. Казахская через перспективный жилой массив в районе «Радиоцентр-2» до территории между СНТ «Электромонтажник» и продолжением улицы им. гвардии красноармейца Химина.

В Дзержинском районе должен появиться новый участок троллейбусной линии от ул. Землячки до Жилгородка и Больничного комплекса.

Также генпланом предусмотрено обновление сети автобусных маршрутов. В частности, эксперты настаивают на повсеместном обустройстве современных остановочных площадок, уменьшении интервалов между остановками до 400-700 метров, а также на запуске полноценного автобусного сообщения в новые жилые микрорайоны.





Отдельное внимание уделено в проекте повышению транспортной доступности острова Голодный. Для этого, помимо автомобильного мостового перехода, предлагается обустроить сеть канатной дороги с перспективным продлением до г. Краснослободска.

Отметим, несмотря на то, что общественные обсуждения сегодня завершаются, все желающие смогут ознакомиться с полным пакетом документов, разработанным компанией ООО «Институт Территориального Планирования «Град» по заказу властей, на сайте администрации Волгограда.