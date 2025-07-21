Общество

Волгоградцам напомнили, куда звонить, если в доме отключили свет в летнюю жару

Общество 21.07.2025 09:37
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21.07.2025 09:37


Жители Волгограда жалуются на перебои с электричеством, что может привести к поломке электроприборов из-за падения напряжения. Некоторые горожане заявляют, что у них и вовсе нет света в жару. ИА «Высота 102» узнало, как понять причину отключения и в какую организацию обращаться.
Планово-профилактические работы на электросетях или аварийная ситуация
Если электроприборы не работают во всем многоквартирном доме или даже квартале, это, скорее всего, планово-профилактические работы или аварийная ситуация на сетях. Информация о плановых работах всегда заранее появляется в СМИ, на официальных сайтах территориальных сетевых организаций и предупреждающих объявлениях на информационных стендах или дверях подъездов. 
Если таких уведомлений не было, уточнить причину отключения можно в аварийно-диспетчерской службе территориальной сетевой организации:
1. «Филиал «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» – телефон горячей линии: 8 800 220-0-220. Телефоны структурных подразделений можно найти по ссылке.
2. «Волгоградоблэлектро» – телефон горячей линии: 8 800 700-29-68, дежурный диспетчер: 8 (8442) 56-20-88 (доб. 1009). Телефоны структурных подразделений – по ссылке.
3. «ВМЭС» (только для г.Волгограда) — телефон горячей линии: 8(8442) 55-00-52, 8(8442) 50-00-52 (круглосуточно). Телефоны структурных подразделений – на сайте.
4. «ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ» (электроснабжение СНТ) – телефон горячей линии: 8 800 101-90-00. Информация о плановых отключениях – по ссылке
Неполадки во внутридомовых сетях многоквартирного дома 
Если свет пропал только в конкретном доме или подъезде, возможно, неисправность во внутренней сети МКД. За это отвечает УК или ТСЖ. Телефоны и контакты управляющей организации есть на доске объявлений и в квитанции за содержание общедомового имущества.
Отключение за долги
Если электричества нет только в отдельно взятой квартире или доме и есть задолженность за электроэнергию, вероятнее всего, что свет отключили за неуплату. Внезапным такое отключение быть не может. Информация о предстоящем ограничении энергоресурса заранее размещается в платежных документах – ежемесячных квитанциях на оплату. 
Проверить задолженность можно в личном кабинете на сайте «Волгоградэнергосбыта», на сбытовых участках или по телефону горячей линии: 8(8442) 96-07-03.
Следует помнить, что в случае подтверждения долга и отключения электроснабжения по этой причине абоненту, чтобы вернуть ресурс, придется не только погасить задолженность, но и оплатить работы по повторному подключению электроэнергии. Самому срывать пломбу и подключаться не стоит – это очень опасно, чревато коротким замыканием и повреждением общего домового имущества, а также карается административным штрафом от 10 до 15 тысяч рублей.

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