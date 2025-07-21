В Волгограде 21 июля на компенсационный автобусный маршрут «Школа №36» - «Детский центр» (пос. Ангарский) направили дополнительный транспорт. ИА «Высота 102» стало известно обновленное расписание автобусов №2А. Согласно утвержденному графику, интервалы движения автобусов на данном маршруте в час пик составляют от 15 минут и меньше. Последний автобус отправится из центра города в сторону Ангарского около полуночи.
Ранее, напомним, сообщалось, что городские власти прислушались к пожеланиям волгоградцев и увеличили количество подвижного состава на данном маршруте. На участке будут курсировать общественный транспорт большого и среднего классов.
Новое расписание:
От 36-й школы: 5-30, 5-45, 6-00, 6-15, 6-30, 6-45, 7-00, 7-12, 7-23, 7-35, 7-46, 7-57, 8-09, 8-20, 8-32, 8-43, 8-55, 9-06, 9-17, 9-28, 9-45, 10-01, 10-17, 10-34, 10-50, 11-07, 11-24, 11-40, 11-57, 12-13, 12-30, 12-46, 13-02, 13-19, 13-35, 13-52, 14-08, 14-25, 14-41, 14-58, 15-15, 15-31, 15-47, 16-04, 16-15, 16-27, 16-38, 16-50, 17-01, 17-13, 17-25, 17-36, 17-49, 18-00, 18-15, 18-30, 18-50, 19-10, 19-30, 20-05, 20-30, 21-30.
От Детского центра:
6-30, 6-45, 7-00, 7-15, 7-30, 7-42, 7-53, 8-05, 8-16, 8-27, 8-39, 8-50, 9-02, 9-13, 9-25, 9-36, 9-47, 9-58, 10-15, 10-31, 10-47, 11-04, 11-20, 11-37, 11-54, 12-10, 12-27, 12-43, 13-00, 13-16, 13-32, 13-49, 14-05, 14-22, 14-38, 14-55, 15-11, 15-28, 15-45, 16-01, 16-17, 16-34, 16-45, 16-57, 17-08, 17-20, 17-31, 17-43, 17-55, 18-06, 18-18, 18-30, 18-45, 19-00, 19-20. 19-30, 19-40, 19-45, 20-00, 20-30, 20-45, 21-00, 21-30, 22-00, 22-35, 23-15, 23-30.
В телеграм-канале наша редакция собирает отзывы пассажиров на работу автобуса №2А. Вся информация будет передана нами в администрацию Волгограда.