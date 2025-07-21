Минобороны: 74 БПЛП перехватили и сбили в 7 регионах РФ

В Министерстве обороны РФ отчитались о перехвате и уничтожении 74 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Атака дронов происходила с 23.20 ч. 20 июля до 7-00 ч. 21 июля.
В частности, были нейтрализованы 23 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе 15 БПЛА, летевших на Москву;
14 БПЛА – над территорией Курской области;
12 БПЛА – над территорией Ростовской области;
10 БПЛА - над территорией Брянской области;
10 БПЛА – над территорией Калужской области;
4 БПЛА – над территорией Тульской области;
1 БПЛА – над территорией Липецкой области.
Напомним, из-за ограничений, введенных в столичных аэропортах, были отменены 2 самолета из Москвы в Волгоград, еще четыре авиарейса в данном направлении задерживаются.
Кроме того, из-за атаки украинских беспилотников и падения обломков на ж/д станции Каменоломни в Ростовской области произошла задержка 26 пассажирских поездов, в том числе следующих через волгоградский регион.