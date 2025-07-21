Федеральные новости

Минобороны: 74 БПЛП перехватили и сбили в 7 регионах РФ

Федеральные новости 21.07.2025 08:45
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21.07.2025 08:45


В Министерстве обороны РФ отчитались о перехвате и уничтожении 74 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Атака дронов происходила с 23.20 ч. 20 июля до 7-00 ч. 21 июля. 

В частности, были нейтрализованы 23 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе 15 БПЛА, летевших на Москву; 

14 БПЛА – над территорией Курской области;  

12 БПЛА – над территорией Ростовской области;  

10 БПЛА - над территорией Брянской области;  

10 БПЛА – над территорией Калужской области;  

4 БПЛА – над территорией Тульской области;

1 БПЛА – над территорией Липецкой области.

Напомним, из-за ограничений, введенных в столичных аэропортах, были отменены 2 самолета из Москвы в Волгоград, еще четыре авиарейса в данном направлении задерживаются. 

Кроме того, из-за атаки украинских беспилотников и падения обломков на ж/д станции Каменоломни в Ростовской области  произошла задержка 26 пассажирских поездов, в том числе следующих через волгоградский регион. 

 

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