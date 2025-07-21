Спорт чемпионов: где научиться фигурному катанию на коньках и хоккею в Волгограде

Общество 21.07.2025 10:41
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21.07.2025 10:41
Имена волгоградских спортсменов гремели на всех Олимпиадах. Правда, только если соревнования – летние. Ведь зимние виды спорта в нашем жарком регионе многие годы считались большой редкостью. Но традиции хоккея и фигурного катания на коньках в Волгограде сохраняются – их бережно хранит волгоградская областная «Спортивная школа по зимним видам спорта», где занимаются 285 детей.
– Ежегодно мы открываем набор детей с 4-х лет в спортивно-оздоровительные группы по фигурному катанию и хоккею. В этом году ждем юных спортсменов с 2017 года рождения и старше по хоккею и с 2018 года рождения и старше по фигурному катанию на коньках, – рассказали в ГАУ ДО ВО «СШ по ЗВС». – Кроме спортивно-оздоровительных групп в этом году впервые будут формироваться группы по фигурному катанию на коньках, с 14 лет и старше, которые в дальнейшем при желании смогут выступать на соревнованиях в категории любители по фигурному катанию на коньках.
Сейчас в спортивной школе обучаются два мастера спорта и один кандидат в мастера спорта по фигурному катанию на коньках. Большинство спортсменов имеют спортивные и юношеские разряды, которые успешно подтверждают на Всероссийских соревнованиях и Первенствах России, занимая призовые места. Помогают им в этом высококвалифицированные тренеры-преподаватели и хореограф.
Хоккеисты школы достойно представляют регион на соревнованиях Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Ребята показывают хорошие результаты, а в этом году команда 11-12 летних спортсменов привезла домой «серебро».
– Занятия очень интересные, тренер дает всегда много необычных заданий и можно научиться новому. Нравится тренироваться в команде и побеждать. В будущем хочу стать как Овечкин – чемпионом НХЛ, – рассказывают ученики спортивной школы.
По вопросам записи в ГАУ ДО ВО «Спортивная школа по зимним видам спорта» можно обращаться по телефону: +7 (8442) 59-76-17. Адрес: г. Волгоград, ул. 8-й Воздушной Армии, 7 (ледовый каток «Новое поколение»).
Фото: предоставлены ГАУ ДО ВО «СШ по ЗВС», Евгений Александров
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