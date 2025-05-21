Федеральные новости

Аферисты приглашают волгоградцев посетить Суперкубок по футболу в Нижнем Новгороде

Федеральные новости 21.05.2025 13:42
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21.05.2025 13:42


В России мошенники придумали новую схему для кражи денежных средств. Как сообщает Киберполиция, злоумышленники создают фишинговые ссылки на покупку билетов на футбольный матч финала Суперкубка России. 

На подобных сайтах аферисты заявляют, что событие произойдет на футбольной арене в Нижнем Новгороде. Однако в пресс-службе стадиона уже поспешили опровергнуть данную информацию.  

- Все сайты, предлагающие покупку билетов на указанную арену, являются мошенническими. Не переходите по подозрительным ссылкам, не передавайте персональные данные и не совершайте платежи на таких ресурсах, - предупреждают в полиции. 

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