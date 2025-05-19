Федеральные новости

В Госдуме предложили назначать живодерам принудительную психэкспертизу

Федеральные новости 19.05.2025 20:15
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19.05.2025 20:15


В Госдуме предложили в обязательном порядке назначать психиатрическую судебную экспертизу подозреваемым в жестоком обращении с животными. Как сообщает V102.RU, соответствующий законопроект внес в палату 19 мая зампред комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов. 

В пояснительной записке депутат ссылается на статистические данные института психиатрии имени Сербского, которые свидетельствуют о том, что большинство совершивших тяжкие преступления в отношении людей ранее жестоко относились к животным. В связи с этим экспертиза может стать хорошей формой профилактики, которая поможет выявлять психические отклонения у подобных граждан и снизить количество преступлений. 

Изменения могут коснуться 196-й статьи УК РФ, дополнив ее пунктом об обязательном назначении и производстве судебной экспертизы фигурантов дела о жестоком обращении с животными. 

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