



В Госдуме предложили в обязательном порядке назначать психиатрическую судебную экспертизу подозреваемым в жестоком обращении с животными. Как сообщает V102.RU, соответствующий законопроект внес в палату 19 мая зампред комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов.

В пояснительной записке депутат ссылается на статистические данные института психиатрии имени Сербского, которые свидетельствуют о том, что большинство совершивших тяжкие преступления в отношении людей ранее жестоко относились к животным. В связи с этим экспертиза может стать хорошей формой профилактики, которая поможет выявлять психические отклонения у подобных граждан и снизить количество преступлений.

Изменения могут коснуться 196-й статьи УК РФ, дополнив ее пунктом об обязательном назначении и производстве судебной экспертизы фигурантов дела о жестоком обращении с животными.