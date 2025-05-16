В двух районах Волгограда с поличным поймали «черных» мусорщиков

В Волгограде поймали с поличным «черных» мусорщиков, которые сбрасывали отходы в неположенных местах с автомобилей. Как сообщили V102.RU в Облкомприроды, инспекторы зафиксировали два факта незаконной выгрузки мусора в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах.

- Общая площадь образовавшихся в результате сброса отходов свалок составила 17 кв.м. Нарушителей ждут штрафы на общую сумму 55 тысяч рублей. Еще более 11 тысяч им предъявлены к оплате в качестве компенсации ущерба природе, - сообщили в ведомстве.

В Волгограде такие рейды, по словам чиновников, проводятся регулярно. Так, с начала года к административной ответственности за сброс отходов привлечены 32 нарушителя. Сумма штрафов, наложенная на них, составила 945 тысяч рублей.

Фото: Облкомприроды