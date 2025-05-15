В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области прокомментировали ситуацию с существенным подорожанием с 15 мая стоимости проезда на маршрутках Волжский - Волгоград. Как сообщили V102.RU в профильном комитете, повлиять на перевозчиков в данном вопросе нельзя.

- Маршрут относится к перевозкам по нерегулируемому тарифу, т.е., перевозчик имеет право устанавливать любую стоимость проезда, - прокомментировали в Облкомдортрансе. - Перевозчики планировали повысить стоимость проезда ещё до майских праздников, однако это решение было отложено на более поздний период. В комитет были направлены соответствующие уведомления об увеличении стоимости проезда.

Как ранее сообщало информагентство, проезд в маршрутках Волжский – Волгоград подорожал сегодня, 15 мая. В маршрутке №260, которая идет из Волжского до ВолГУ, цену повысили с 130 до 150 рублей, а в маршрутке №160, которая едет до 7-ой Гвардейской, – с 80 до 100 рублей. Подорожал проезд и на межмуниципальных маршрутках по Волгограду.

Пока еще доехать из старой части Волжского до центра Волгограда за 52 рубля можно на двух автобусных маршрутах автоколонны №1732 - №№123 и 146. Однако общественный транспорт, которого явно не хватает, идет битком.