Транспорт

Облкомдортранс: перевозчики вправе повышать цены на маршруте Волжский-Волгоград

Транспорт 15.05.2025 20:09
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15.05.2025 20:09


В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области прокомментировали ситуацию с существенным подорожанием с 15 мая стоимости проезда на маршрутках Волжский - Волгоград. Как сообщили V102.RU в профильном комитете, повлиять на перевозчиков в данном вопросе нельзя.

- Маршрут относится к перевозкам по нерегулируемому тарифу, т.е., перевозчик имеет право устанавливать любую стоимость проезда, - прокомментировали в Облкомдортрансе. - Перевозчики планировали повысить стоимость проезда ещё до майских праздников, однако это решение было отложено на более поздний период. В комитет были направлены соответствующие уведомления об увеличении стоимости проезда.

Как ранее сообщало информагентство, проезд в маршрутках Волжский – Волгоград подорожал сегодня, 15 мая. В маршрутке №260, которая идет из Волжского до ВолГУ, цену повысили с 130 до 150 рублей, а в маршрутке №160, которая едет до 7-ой Гвардейской, – с 80 до 100 рублей. Подорожал проезд и на межмуниципальных маршрутках по Волгограду. 

Пока еще доехать из старой части Волжского до центра Волгограда за 52 рубля можно на двух автобусных маршрутах автоколонны №1732 - №№123 и 146. Однако общественный транспорт, которого явно не хватает, идет битком.

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