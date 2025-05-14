Федеральные новости

В России хотят изменить систему выплат военных пенсий

Федеральные новости 14.05.2025 06:45
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14.05.2025 06:45


Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, предлагающий ряду силовых и военных ведомств самостоятельно определять способы выплаты пенсий. Как сообщает V102.RU, выбрать систему выплаты смогут пенсионеры МВД, ФСИН, Минобороны, Росгвардии, ГПС, Госнаркоконтроля и ФССП.

Сейчас этой категории граждан выплачиваются военные пенсии только через Сбербанк. Законопроект же позволит выбрать способ доставки пенсии через Госуслуги. Выплаты возможно будет получить на банковские карты, депозиты в российских банках или через почтовые переводы. 

Документ подготовлен для реализации указаний президента Владимира Путина и направлен на улучшение качества обслуживание пенсионеров, работавших в ведомствах. 

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