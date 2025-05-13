Расследования

Видео задержания в Елани Гугучкина и Маскаева обнародовало УФСБ

Расследования 13.05.2025 21:34
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13.05.2025 21:34


В Елани Волгоградской области сегодня, 13 мая, суд приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего главу городского округа Александра Гугучкина, признав его виновным в  получении взятки. Вместе с экс-главой Елани на скамье подсудимых предстал по обвинению в посредничестве в получении взятки директор МКУ «Благоустройство» Вячеслав Маскаев. Последний получил три с половиной года условно и должен выплатить штраф в размере полумиллиона рублей. 

После суда, сообщает ИА «Высота 102», УФСБ России по Волгоградской области, по материалом которого было возбуждено и расследовалось уголовное дело, обнародовало ранее не публиковавшееся оперативное видео задержания Александра Гугучкина и Вячеслава Маскаева.  



Напомним, что о задержании главы Елани Александра Гугучкина стало известно 5 апреля 2024 года. Уже на следующий день, 6 апреля, его арестовал Центральный районный суд Волгограда. 

Судя по видеокадрам УФСБ России по Волгоградской области, Александр Гугучкин был задержан непосредственно на рабочем месте. Как было доказано в суде Елани сегодня, 13 мая, 5 апреля в своем служебном автомобиле, припаркованном у местной администрации, чиновник получил от Вячеслава Маскаева оставшуюся часть взятки в размере 20 тыс. рублей из ранее оговоренной суммы 100 тыс. рублей. Деньги предназначались для решения вопроса о незаконном использовании муниципальной техники и рабочей силы при перевозке песка для нужд местного предпринимателя. 


Сравнительно небольшую взятку, согласно показаниям Маскаева, глава Елани получил за решение вопроса, возникшего еще в 2021 году. Вот что рассказал Маскаев оперативникам УФСБ при задержании: 

В 2021 году Александр Гугучкин сказал съездить на базу к Третьякову, посмотреть план работы. Я приехал, посмотрел – требовался песок. Завезли песок. Расчет производился – не знаю, как. В марте 2024 года Гугучкин сказал съездить к Третьякову и забрать денежные средства в размере 95 тысяч рублей за те работы, которые выполнялись еще в 21-м, 22-м году, – рассказал при задержании силовиками Маскаев. 


Дополнительные подробности о коррупционном преступлении сообщили в СУ СК России по Волгоградской области, где и расследовалось уголовное дело. Обещанных денег от местного коммерсанта Гугучкин в 2021 году попросту не получил и на протяжении двух лет напоминал об образовавшемся «долге».  

– Весной 2021 года к главе поселения [Гугучкину] обратился местный предприниматель с просьбой разрешить ему использовать муниципальную технику для завоза песка на свой участок. Предложил даже оформить гражданско-правовой договор. Однако, воспользовавшись ситуацией, чиновник решил заработать на своей должности. За такие услуги он потребовал от коммерсанта взятку в размере 95 тысяч рублей. При этом часть суммы должна была остаться у директора муниципального учреждения, в ведении которого находились и техника, и рабочая сила. С июня по август 2021 года, следуя указаниям главы поселения и своего непосредственного руководителя, сотрудники муниципального учреждения завезли песок и выполнили другие услуги на участке бизнесмена. Не получив требуемую сумму начиная с сентября 2021 года и на протяжении более двух лет чиновник систематически напоминал и требовал с предпринимателя передать ему оговоренное ранее незаконное денежное вознаграждение, о чем весной прошлого года стало известно оперативным сотрудникам УФСБ России по Волгоградской области, цитата из сообщения СУ СКР по Волгоградской области. 

Напомним, что решение Еланского районного суда от 13 мая в законную силу не вступило. И Вячеслав Маскаев, и Александр Гугучкин имеют законное право обжаловать приговор в Волгоградской областном суде.  Александр Гугучкин взят под стражу в зале суда. 

Видео: УФСБ России по Волгоградской области 

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