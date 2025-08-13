Общество

Андрей Бочаров: обломки БПЛА упали на МКД в Волгограде

Общество 13.08.2025 05:26
0
13.08.2025 05:26


13 августа Волгоградская область вновь подверглась налёту БПЛА. Атака была отбита дежурными средствами ПВО Минобороны. По информации губернатора Андрея Бочарова, пострадавших нет, однако обломки одного из летательных аппаратов упали на новостройку на ул. Ополченской в Тракторозаводском районе Волгограда.

- Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отрабатывают массированную атаку БПЛА на территорию Волгоградской области. По состоянию на 2:30 пострадавших и повреждений объектов нет. В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА на крышу 16-этажного жилого дома по ул. Ополченской, - подчеркнул глава региона.

На место произошедшего оперативно прибыли экстренные службы. Жильцы дома были эвакуированы. По поручению Андрея Бочарова главой Волгограда был развёрнут пункт временного размещения. Сюда жильцы МКД были доставлены автобусами на время обезвреживания БПЛА и ликвидации последствий его падения.

Напомним, ранее редакция сообщала о введении в аэропорту Волгограда временных ограничений на приём и отправку самолётов. Они вводились этой ночью Росавиацией для безопасности пассажиров.

