Росавиация отменила ограничения на приём и отправку самолётов в Волгограде





13 августа в 4:33 в Волгограде Росавиация отменила план «Ковёр», ограничивающий приём и отправку пассажирских самолётов местной воздушной гаванью. Запрет ранее вводился с 1:20 на фоне отражения дежурными расчётами ПВО налёта БПЛА на Волгоградскую область.

- Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период их действия на запасные аэродромы «ушли» два самолета, летевших в Волгоград. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет, — подчеркнули в федеральном агентстве.

Как уже сообщала редакция, из-за запрета в воздушной гавани произошёл сбой в графике приёма и вылета самолётов. В результате чего к 2 часам ночи были задержаны 5 авиарейсов. На текущий момент вернуться в расписание аэропорту не удалось. Кроме того, согласно табло, оказался отменён рейс в Шереметьево компании «Аэрофлот», запланированный на 05:45.

Напомним, ранее ситуацию в Волгоградской области прокомментировал губернатор Андрей Бочаров. По информации руководителя, атака была успешно отбита средствами ПВО, однако обломки упали на 16-этажный дом в Тракторозаводском районе Волгограда.