Волгоградцы могут сэкономить на электроэнергии несколько тысяч рублей в год





С 1 июля тарифы на электроэнергию в России выросли в среднем на 12%. Для многих семей это означает дополнительные расходы. Но рост тарифов – сегодня только одна из составляющих роста затрат на электроэнергию. Вторая очевидная компонента – энергопотребление, которое постоянно растет из-за появления все новых и новых домашних гаджетов. Хорошая новость заключается в том, что затраты можно снизить без радикальных мер самоограничения – достаточно грамотно подойти к использованию техники и перевести простые навыки рационального потребления электроэнергии в ранг привычки.

Не секрет, что даже выключенные приборы в режиме ожидания продолжают потреблять электричество. Например, световой индикатор на телевизоре расходует около 0,5 ватт в час. Нетрудно подсчитать, что в круглосуточном режиме это обернется за год расходом 4,38 кВт•ч. Такими же «тихими пожирателями» электроэнергии являются не извлеченные из сети зарядные устройства и блоки питания. Неработающий зарядник смартфона, который в среднем тянет из сети 0,3 ватта в час, и не извлечённый из сети ноутбук в режиме покоя (1 Вт) при круглосуточном использовании вместе «съедят» за год 11,39 кВт•ч. Если прибавить к ним «спящую» плазму, то в сумме они скушают не менее 15 кВт∙ч, или по нынешнему тарифу 6,62 руб. за киловатт•час – 99,30 рублей. А если таких «наборов» в доме несколько?

Что же говорить о работающих на полную мощность главных потребителях в доме: игровой ПК с мощной видеокартой может «съедать» до 80 кВт•ч/месяц, а телевизор – 25–30 кВт•ч, старая модель холодильника расходует 50–60 кВт•ч/месяц (современная класса А+++ – вдвое меньше), одна стирка в стиральной машине при 90°C тратит 2.5 кВт в час, а электрочайник при ежедневном кипячении – 15-20 кВт•ч/месяц.

Но рекордсменами являются сплит-системы и обогреватели. Потребляемая мощность «сплитов» начинается от 0,5 кВт (рассчитанных на площадь комнаты 20 м2). Для охлаждения площади в 50 м2 – понадобится устройство потребляемой мощностью 1,7-1,9 кВт. Нетрудно подсчитать, что при ежедневном использовании кондиционера с мощностью 0,8 кВт в течение 8 часов, месячный расход электроэнергии достигает 192 кВт•ч.

Даже если не брать в расчет такие всем известные способы экономии, как многотарифные счётчики и LED-лампы, стоит знать, что на рынке бытовых товаров давно внедрены энергосберегающие технологии и режимы, которые есть во многих образцах техники.

Один из простых и очевидных способов борьбы со «спящими пожирателями энергии» – многоместные кнопочные выключатели. Если лень выдергивать каждое устройство из сети, достаточно подключить все их к такому устройству, а потом выключать одним щелчком.

В настоящее время почти все современные системы кондиционирования обладают так называемым режимом для сна («sleep»). Этот режим отключает вентиляторы для более тихой работы ночью, а через 1-2 часа автоматически уменьшает мощность, переходя в щадящий режим работы. Это не только уменьшает общее потребление устройства, но и снижает использование пусковых токов, необходимых для пуска компрессора при частых включениях/выключениях системы охлаждения. Такой режим экономит до 30 процентов электроэнергии.

По принципу затрат пусковой мощности работают сегодня и все холодильники высокого класса энергосбережения. Здесь повышение пускового тока минимизируется за счет специальных компенсаторов. Экономия – 10-15 процентов.

Снизить расход энергоресурса можно и при стирке и использовании посудомоечной машины. Для этого нужно выбрать режим «Эко», и тогда одна стирка при 90°C будет тратить столько же, сколько три стирки при 30°C. А далеко не все изделия требуют высокотемпературного нагрева воды.

Все это поможет оптимизировать и сократить расходы в эпоху роста тарифов. Даже такие небольшие изменения, как отказ от «режима ожидания», замена ламп, использование экономных режимов бытовой техники, установка интеллектуальных многотарифных счетчиков электроэнергии по статистике сохраняют 10–15% бюджета.

Фото: из архива V102.RU