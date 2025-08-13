Общество

Волгоградцы могут сэкономить на электроэнергии несколько тысяч рублей в год

Общество 13.08.2025 10:41
0
13.08.2025 10:41


С 1 июля тарифы на электроэнергию в России выросли в среднем на 12%. Для многих семей это означает дополнительные расходы. Но рост тарифов – сегодня только одна из составляющих роста затрат на электроэнергию. Вторая очевидная компонента – энергопотребление, которое постоянно растет из-за появления все новых и новых домашних гаджетов. Хорошая новость заключается в том, что затраты можно снизить без радикальных мер самоограничения – достаточно грамотно подойти к использованию техники и перевести простые навыки рационального потребления электроэнергии в ранг привычки.

Не секрет, что даже выключенные приборы в режиме ожидания продолжают потреблять электричество. Например, световой индикатор на телевизоре расходует около 0,5 ватт в час. Нетрудно подсчитать, что в круглосуточном режиме это обернется за год расходом 4,38 кВт•ч. Такими же «тихими пожирателями» электроэнергии являются не извлеченные из сети зарядные устройства и блоки питания. Неработающий зарядник смартфона, который в среднем тянет из сети 0,3 ватта в час, и не извлечённый из сети ноутбук в режиме покоя (1 Вт)  при круглосуточном использовании вместе «съедят» за год 11,39 кВт•ч. Если прибавить к ним «спящую» плазму, то в сумме они скушают не менее 15 кВт∙ч, или по нынешнему тарифу 6,62 руб. за киловатт•час – 99,30 рублей. А если таких «наборов» в доме несколько?

Что же говорить о работающих на полную мощность главных потребителях в доме: игровой ПК с мощной видеокартой может  «съедать» до 80 кВт•ч/месяц, а телевизор – 25–30 кВт•ч, старая модель холодильника расходует 50–60 кВт•ч/месяц (современная класса А+++ – вдвое меньше), одна стирка в стиральной машине при 90°C тратит 2.5 кВт в час, а электрочайник при ежедневном кипячении – 15-20 кВт•ч/месяц.

Но рекордсменами являются сплит-системы и обогреватели.  Потребляемая мощность «сплитов» начинается  от 0,5 кВт (рассчитанных на площадь комнаты 20 м2). Для охлаждения площади в 50 м2 – понадобится устройство потребляемой мощностью 1,7-1,9 кВт. Нетрудно подсчитать, что при ежедневном использовании кондиционера с мощностью 0,8 кВт в течение 8 часов, месячный расход электроэнергии достигает 192 кВт•ч.

Даже если не брать в расчет такие всем известные способы экономии, как многотарифные счётчики и LED-лампы, стоит знать, что на рынке бытовых товаров  давно внедрены энергосберегающие технологии и режимы, которые есть во многих образцах техники.

Один из простых и очевидных способов борьбы со «спящими пожирателями энергии» – многоместные кнопочные выключатели. Если лень выдергивать каждое устройство из сети, достаточно подключить все их к такому устройству, а потом выключать одним щелчком.

В настоящее время почти все современные системы кондиционирования обладают так называемым режимом для сна («sleep»). Этот режим отключает вентиляторы для более тихой работы ночью, а через 1-2 часа автоматически уменьшает мощность, переходя в щадящий режим работы. Это не только уменьшает общее потребление устройства, но и снижает использование пусковых токов, необходимых для пуска компрессора при частых включениях/выключениях системы охлаждения. Такой режим экономит до 30 процентов электроэнергии.

По принципу затрат пусковой мощности работают сегодня и все холодильники высокого класса энергосбережения. Здесь повышение пускового тока минимизируется за счет специальных компенсаторов. Экономия – 10-15 процентов.

Снизить расход энергоресурса можно и при стирке и использовании посудомоечной машины. Для этого нужно выбрать режим «Эко», и тогда одна стирка при 90°C будет тратить столько же, сколько три стирки при 30°C. А далеко не все изделия требуют высокотемпературного нагрева воды.

Все это поможет оптимизировать и сократить расходы в эпоху роста тарифов. Даже такие небольшие изменения, как отказ от «режима ожидания», замена ламп, использование экономных режимов бытовой техники, установка интеллектуальных многотарифных счетчиков электроэнергии по статистике сохраняют 10–15% бюджета.

Фото: из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
13.08.2025 11:56
Общество 13.08.2025 11:56
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2025 10:13
Общество 13.08.2025 10:13
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2025 09:32
Общество 13.08.2025 09:32
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2025 09:15
Общество 13.08.2025 09:15
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2025 08:55
Общество 13.08.2025 08:55
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2025 07:11
Общество 13.08.2025 07:11
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2025 05:50
Общество 13.08.2025 05:50
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2025 05:26
Общество 13.08.2025 05:26
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2025 02:12
Общество 13.08.2025 02:12
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2025 01:32
Общество 13.08.2025 01:32
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2025 21:20
Общество 12.08.2025 21:20
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2025 20:55
Общество 12.08.2025 20:55
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2025 20:18
Общество 12.08.2025 20:18
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2025 19:31
Общество 12.08.2025 19:31
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2025 17:23
Общество 12.08.2025 17:23
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:57
Дело о миллиардном состоянии судьи из Адыгеи Трахова передано в Волжский горсудСмотреть фотографии
11:56
Бастрыкин ждет доклад по уголовному делу об очередном ЧП с ребенком в детском лагереСмотреть фотографии
10:41
Волгоградцы могут сэкономить на электроэнергии несколько тысяч рублей в годСмотреть фотографии
10:34
«Паники не было»: волгоградцы рассказали о неспокойной ночи из-за падения БПЛАСмотреть фотографии
10:33
В Волгограде из-за обрыва контактного провода встало движение на пр. ЛенинаСмотреть фотографии
10:31
Асфальтовому заводу вменили 50 млн рублей ущерба за горы мусора под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:23
Мать с двумя детьми пострадали в перевернувшемся авто под ВолгоградкомСмотреть фотографии
10:13
Минцифры проработает автоматическое получение льгот ветеранами СВОСмотреть фотографии
09:55
С улиц Волжского вывезут почти 6 тыс. кубометров строительного мусораСмотреть фотографии
09:32
Под Волгоградом суд взыскал с автора оскорбительных смс 23 тыс. рублейСмотреть фотографии
09:15
Власти Волгограда сообщили о разминировании БПЛА на ул. ОполченскойСмотреть фотографии
08:55
В Волгограде из-за атаки беспилотников в ПВР находятся 14 горожанСмотреть фотографии
08:34
В Волгограде из-за падения БПЛА ограничено движение общественного транспортаСмотреть фотографии
08:14
Клещевыми инфекциями заразились 13 волгоградцевСмотреть фотографии
07:26
Минобороны сообщило о ликвидации над Волгоградской областью 11 БПЛАСмотреть фотографии
07:11
В Волгограде год будут драить скамейки на Центральной набережной за 31 млн рублейСмотреть фотографии
06:28
В Волгоград планируют запустить роботов доставкиСмотреть фотографии
05:50
Росавиация отменила ограничения на приём и отправку самолётов в ВолгоградеСмотреть фотографии
05:26
Андрей Бочаров: обломки БПЛА упали на МКД в ВолгоградеСмотреть фотографии
02:12
Пять авиарейсов задерживаются в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
01:32
Аэропорт Волгограда с полуночи не принимает и не отправляет самолетыСмотреть фотографии
21:40
Бастрыкин ждет доклад по уголовному делу после ЧП с ребенком в детском лагере им. Гули КоролевойСмотреть фотографии
21:20
Крип-а-Крип, NEMIGA и Ультра Атланты: программа самого субкультурного феста ULTRA100Смотреть фотографии
20:55
Прокуратура проверит отделение «Почты России» в Гумраке ВолгоградаСмотреть фотографии
20:35
Оперативники задержали мужчину, жестоко избившего волгоградкуСмотреть фотографии
20:15
Минсельхоз вводит запрет на вылов щуки в ВолгеСмотреть фотографии
19:31
В Камышине появится филиал Донецкого высшего общевойскового командного училищаСмотреть фотографии
18:48
«Кусали, щипали и били об кровать»: 11-летний сирота из Волжского после трех дней в лагере попал к неврологуСмотреть фотографии
18:46
В Волгограде и области с начала лета утонули 18 взрослых и трое детейСмотреть фотографии
17:48
Кандидатов с судимостью и гражданством Турции не пустили на выборы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 