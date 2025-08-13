«Вон там газ идет!»: в Волжском пробили газовую трубу рядом с домами





В городе Волжском Волгоградской области 13 августа в непосредственной близости с многоквартирными домами повредили газовую трубу при производстве работ. О происшествии в социальных сетях сообщили днем в среду жители.

На видеокадрах, опубликованных в телеграм-канале «Жесть Волжский», можно наблюдать трактор, стоящий на проезжей части. Подростки, снимавшие видео, сообщили, что из трубы при этом шел газ. Фоном на видео действительно слышен звук, характерный для утечки газа.





В администрации города Волжского, куда ИА «Высота 102» обратилось за комментарием, подтвериди факт происшествия на на улице Волжской Военной Флотилии, 92.

– В 13.53 на пульт диспетчера «Единой диспетчерской службы» Волжского поступило сообщение о том, что в ходе установки дорожных знаков была повреждена газовая труба среднего давления диаметром 114 мм. Оперативно на место прибыли сотрудники полиции, газовой службы и пожарные. Выставлено оцепление, подача газа по данному трубопроводу перекрыта, – говорится в ответе мэрии Волжского.

Уточняется, что сегодня в течение дня будут проведены восстановительные работы. Отключение от газа потребителей не производилось.