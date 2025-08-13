



13 августа в Советском районе Волгограда губернатор Андрей Бочаров вместе с заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым посетил с рабочей поездкой завод «Волгограднефтемаш». Руководители осмотрели один из цехов предприятия, а также экспозицию из лучших образцов нефтехимического и газового оборудования, изготовленными ведущими предприятиями региона.

- Чтобы ознакомить делегацию с дополнительными возможностями, на заводе сегодня развернули выставку продукции других предприятий региона. Были представлены внутрискважинное и устьевое оборудование завода «РИВЭЛЛ», резинотехнические изделия компании «Интов-Эласт», стеклопластиковая продукция Волгоградского композитного завода, газовое и теплотехническое оборудование от ООО «ТЕРМОГАЗ», - рассказали журналистам в пресс-службе главы обладминистрации.

Также свои уникальные наработки представил Камышинский опытный завод, производитель электроустановок ООО «ТехРемЭкс-ЛРТ», проектная компания АО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры» и ещё несколько предприятий.

Помимо завода в Советском районе Волгограда делегация посетила ряд других профильных предприятий в областном центре и Волжском.

Отметим, на текущий момент уже более 80 наименований продукции, производимой в Волгоградской области, включены в реестр материально-технических ресурсов, используемых ПАО «Газпром» для реализации крупнейших инфраструктурных проектов. В частности, волгоградские заводы приняли участие в изготовлении оборудования для газопровода «Сила Сибири».

Фото: администрация Волгоградской области