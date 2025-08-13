Экономика

Андрей Бочаров презентовал продукцию волгоградских заводов руководству «Газпрома»

Экономика 13.08.2025 13:18
0
13.08.2025 13:18


13 августа в Советском районе Волгограда губернатор Андрей Бочаров вместе с заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым посетил с рабочей поездкой завод «Волгограднефтемаш». Руководители осмотрели один из цехов предприятия, а также экспозицию из лучших образцов нефтехимического и газового оборудования, изготовленными ведущими предприятиями региона.

- Чтобы ознакомить делегацию с дополнительными возможностями, на заводе сегодня развернули выставку продукции других предприятий региона. Были представлены внутрискважинное и устьевое оборудование завода «РИВЭЛЛ», резинотехнические изделия компании «Интов-Эласт», стеклопластиковая продукция Волгоградского композитного завода, газовое и теплотехническое оборудование от ООО «ТЕРМОГАЗ», - рассказали журналистам в пресс-службе главы обладминистрации.

Также свои уникальные наработки представил Камышинский опытный завод, производитель электроустановок ООО «ТехРемЭкс-ЛРТ», проектная компания АО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры» и ещё несколько предприятий.

Помимо завода в Советском районе Волгограда делегация посетила ряд других профильных предприятий в областном центре и Волжском. 

Отметим, на текущий момент уже более 80 наименований продукции, производимой в Волгоградской области, включены в реестр материально-технических ресурсов, используемых ПАО «Газпром» для реализации крупнейших инфраструктурных проектов. В частности, волгоградские заводы приняли участие в изготовлении оборудования для газопровода «Сила Сибири».

Фото: администрация Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
12.08.2025 07:19
Экономика 12.08.2025 07:19
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.08.2025 15:41
Экономика 11.08.2025 15:41
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.08.2025 12:16
Экономика 11.08.2025 12:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.08.2025 08:39
Экономика 11.08.2025 08:39
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.08.2025 06:58
Экономика 10.08.2025 06:58
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.08.2025 18:05
Экономика 08.08.2025 18:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.08.2025 13:53
Экономика 08.08.2025 13:53
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.08.2025 11:02
Экономика 08.08.2025 11:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.08.2025 05:53
Экономика 08.08.2025 05:53
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.08.2025 13:54
Экономика 07.08.2025 13:54
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.08.2025 11:00
Экономика 07.08.2025 11:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.08.2025 08:17
Экономика 07.08.2025 08:17
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.08.2025 20:40
Экономика 06.08.2025 20:40
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.08.2025 13:07
Экономика 06.08.2025 13:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.08.2025 19:21
Экономика 05.08.2025 19:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:17
Две волгоградки попали в десятки лучших на чемпионате РФ по тяжелой атлетикеСмотреть фотографии
14:37
Руководству лагеря им. Гули Королевой запретили скрывать от волгоградцев ЧП с их детьмиСмотреть фотографии
14:20
Самолет до Антальи приземлился в Волгограде из-за отказа системы IRSСмотреть фотографии
13:26
На юге Волгограда начался ремонт Второй продольнойСмотреть фотографии
13:22
В Волгограде вопрос транспортной доступности ЖК «Колизей» отложили до 2026 годаСмотреть фотографии
13:18
Андрей Бочаров презентовал продукцию волгоградских заводов руководству «Газпрома»Смотреть фотографии
13:16
Сирены тревоги услышали днем 13 августа жители ВолгоградаСмотреть фотографии
12:33
С 1 сентября в России зарплату будут считать по-новому: что изменится для волгоградцевСмотреть фотографии
11:57
Дело о миллиардном состоянии судьи из Адыгеи Трахова передано в Волжский горсудСмотреть фотографии
11:56
Бастрыкин ждет доклад по уголовному делу об очередном ЧП с ребенком в детском лагереСмотреть фотографии
10:41
Волгоградцы могут сэкономить на электроэнергии несколько тысяч рублей в годСмотреть фотографии
10:34
«Паники не было»: волгоградцы рассказали о неспокойной ночи из-за падения БПЛАСмотреть фотографии
10:33
В Волгограде из-за обрыва контактного провода встало движение на пр. ЛенинаСмотреть фотографии
10:31
Асфальтовому заводу вменили 50 млн рублей ущерба за горы мусора под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:23
Мать с двумя детьми пострадали в перевернувшемся авто под ВолгоградкомСмотреть фотографии
10:13
Минцифры проработает автоматическое получение льгот ветеранами СВОСмотреть фотографии
09:55
С улиц Волжского вывезут почти 6 тыс. кубометров строительного мусораСмотреть фотографии
09:32
Под Волгоградом суд взыскал с автора оскорбительных смс 23 тыс. рублейСмотреть фотографии
09:15
Власти Волгограда сообщили о разминировании БПЛА на ул. ОполченскойСмотреть фотографии
08:55
В Волгограде из-за атаки беспилотников в ПВР находятся 14 горожанСмотреть фотографии
08:34
В Волгограде из-за падения БПЛА ограничено движение общественного транспортаСмотреть фотографии
08:14
Клещевыми инфекциями заразились 13 волгоградцевСмотреть фотографии
07:26
Минобороны сообщило о ликвидации над Волгоградской областью 11 БПЛАСмотреть фотографии
07:11
В Волгограде год будут драить скамейки на Центральной набережной за 31 млн рублейСмотреть фотографии
06:28
В Волгоград планируют запустить роботов доставкиСмотреть фотографии
05:50
Росавиация отменила ограничения на приём и отправку самолётов в ВолгоградеСмотреть фотографии
05:26
Андрей Бочаров: обломки БПЛА упали на МКД в ВолгоградеСмотреть фотографии
02:12
Пять авиарейсов задерживаются в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
01:32
Аэропорт Волгограда с полуночи не принимает и не отправляет самолетыСмотреть фотографии
21:40
Бастрыкин ждет доклад по уголовному делу после ЧП с ребенком в детском лагере им. Гули КоролевойСмотреть фотографии
 