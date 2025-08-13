Минцифры проработает автоматическое получение льгот ветеранами СВО

Министерство цифрового развития РФ до конца 2025 года проработает возможность автоматического получения участниками СВО и ветеранами боевых, а также участниками их семей положенных льгот. По данным РИА Новости, перечисленным категориям российских граждан не придется обращаться в органы власти. Об этом, в частности, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

– Самый важный вопрос – переход на проактивное назначение мер поддержки, социальной поддержки участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей. Наша задача до конца года – сделать так, чтобы эти меры можно было получить, не обращаясь в органы власти. Чтобы все, кому эти льготы положены, автоматически эти льготы и были назначены, – цитата из сообщения Шадаева.

Ранее Минобороны и Минцифры реализовали техническую возможность в режиме онлайн подтверждать участие военнослужащего в СВО, благодаря этому самим военнослужащим и членам их семей теперь не требуется приносить бумажные справки и документы, чтобы подтверждать право на положенные им меры поддержки.