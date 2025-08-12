



Следственное управление СК России 12 августа обнародовало подробности нового уголовного дела, возбужденного в отношении арестованного администратора Telegram-канала «Остров Свободы» Михаила Серенко. По информации следователей, травле в указанном канале подвергся молодой человек волгоградки, отказавшей Серенко в близости.

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало накануне о том, что Михаил Серенко стал фигурантом четвертого уголовного дела, возбужденного по ч.5 ст. 128.1 Уголовного кодекса – распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица, содержащихся в СМИ с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», соединенная с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. По информации СУ СК России по Волгоградской области, житель региона, ставший объектом со стороны Серенко, попал «под раздачу» совершенно случайно – являясь молодым человеком девушки, к которой админ скандального Telegram-канала питал любовные чувства.

– Установлено, что в апреле 2025 года фигурант познакомился с местной жительницей, которой предложил романтические отношения, однако получил отказ. В июле 2025 года, подозреваемый в сети Интернет распространил о ее молодом человеке ложные сведения о совершении последним преступления против неприкосновенности и половой свободы личности, – сообщили в СУ СК России по Волгоградской области. – Все уголовные дела в отношении фигуранта объединены в одном производстве. Расследование продолжается.

По данным на 12 августа, в отношении Михаила Серенко расследуется четыре уголовных дела в одном производстве. Однако, по данным источников ИА «Высота 102», не исключено, что в скором будущем в его «послужном списке» появятся и новые преступные эпизоды.

– Узнав об аресте Серенко и о том, что он наконец официально признан администратором Telegram-канала «Остров Свободы», многие из тех, кого он поливал грязью, понесли заявления в Центральный следственный отдел Волгограда СУ СК России по Волгоградской области лично руководителю Владимиру Сурову. Работы следователям сейчас хватает. И наверняка предварительное следствие растянется на несколько месяцев. Срок содержания Серенко в СИЗО истекает 18 сентября, но при всех вскрывшихся обстоятельствах ему теперь даже не приходится рассчитывать на домашний арест, – сообщают источники «Высоты 102».

Ранее уголовные дела в отношении админа «Острова Свободы» были возбуждены по трем статьям УК РФ – по п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершённое в крупном размере) и п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (публичная реабилитация нацизма, совершённая с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»), ч.3 ст. 242 УК РФ (оборот материалов порнографического содержания).