Мать с двумя детьми пострадали в перевернувшемся авто под Волгоградком





В Старополтавском районе Волгоградской области мать с двумя детьми пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль, в котором передвигалась семья, слетел с дороги и перевернулся.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, происшествие случилось 12 августа днем. За рулем иномарки находилась сама женщина.

– По предварительной информации, в 14.35 на 65-м километре автодороги «Иловатка – Николаевск» водитель, управляя автомобилем Geely, не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием, – сообщили в пресс-службе полиции.

Уточняется, что детям, которые, как водитель, были доставлены в больницу с места происшествия, 12 лет и 4 года.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области