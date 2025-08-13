Происшествия

Самолет до Антальи приземлился в Волгограде из-за отказа системы IRS

Происшествия 13.08.2025 14:20
0
13.08.2025 14:20


Самолет авиакомпании Red Wings, следовавший из Саранска в Анталью, совершил незапланированную посадку в Волгограде, сообщил telegram-канал Aviaincident.

- КВС доложил об отказе двух инерциальных систем. Номер 1 и 3. Сигнал срочности не объявлял. Принял решение следовать на незапланированный аэродром Волгоград (Сталинград), - говорится в публикации.

Система IRS, согласно открытым данным, используется для определения положения воздушного судна в плоскости и пространстве.

Авиапроисшествие, как уточняют авторы публикации, произошло днем 9 августа.  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
13.08.2025 10:34
Происшествия 13.08.2025 10:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.08.2025 10:23
Происшествия 13.08.2025 10:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.08.2025 07:26
Происшествия 13.08.2025 07:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.08.2025 18:46
Происшествия 12.08.2025 18:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.08.2025 15:39
Происшествия 12.08.2025 15:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.08.2025 10:14
Происшествия 12.08.2025 10:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.08.2025 16:17
Происшествия 11.08.2025 16:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.08.2025 14:45
Происшествия 11.08.2025 14:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.08.2025 14:15
Происшествия 11.08.2025 14:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.08.2025 13:30
Происшествия 11.08.2025 13:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.08.2025 13:12
Происшествия 11.08.2025 13:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.08.2025 10:42
Происшествия 11.08.2025 10:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.08.2025 10:30
Происшествия 11.08.2025 10:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.08.2025 11:36
Происшествия 10.08.2025 11:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.08.2025 10:36
Происшествия 10.08.2025 10:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:17
Две волгоградки попали в десятки лучших на чемпионате РФ по тяжелой атлетикеСмотреть фотографии
14:37
Руководству лагеря им. Гули Королевой запретили скрывать от волгоградцев ЧП с их детьмиСмотреть фотографии
14:20
Самолет до Антальи приземлился в Волгограде из-за отказа системы IRSСмотреть фотографии
13:26
На юге Волгограда начался ремонт Второй продольнойСмотреть фотографии
13:22
В Волгограде вопрос транспортной доступности ЖК «Колизей» отложили до 2026 годаСмотреть фотографии
13:18
Андрей Бочаров презентовал продукцию волгоградских заводов руководству «Газпрома»Смотреть фотографии
13:16
Сирены тревоги услышали днем 13 августа жители ВолгоградаСмотреть фотографии
12:33
С 1 сентября в России зарплату будут считать по-новому: что изменится для волгоградцевСмотреть фотографии
11:57
Дело о миллиардном состоянии судьи из Адыгеи Трахова передано в Волжский горсудСмотреть фотографии
11:56
Бастрыкин ждет доклад по уголовному делу об очередном ЧП с ребенком в детском лагереСмотреть фотографии
10:41
Волгоградцы могут сэкономить на электроэнергии несколько тысяч рублей в годСмотреть фотографии
10:34
«Паники не было»: волгоградцы рассказали о неспокойной ночи из-за падения БПЛАСмотреть фотографии
10:33
В Волгограде из-за обрыва контактного провода встало движение на пр. ЛенинаСмотреть фотографии
10:31
Асфальтовому заводу вменили 50 млн рублей ущерба за горы мусора под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:23
Мать с двумя детьми пострадали в перевернувшемся авто под ВолгоградкомСмотреть фотографии
10:13
Минцифры проработает автоматическое получение льгот ветеранами СВОСмотреть фотографии
09:55
С улиц Волжского вывезут почти 6 тыс. кубометров строительного мусораСмотреть фотографии
09:32
Под Волгоградом суд взыскал с автора оскорбительных смс 23 тыс. рублейСмотреть фотографии
09:15
Власти Волгограда сообщили о разминировании БПЛА на ул. ОполченскойСмотреть фотографии
08:55
В Волгограде из-за атаки беспилотников в ПВР находятся 14 горожанСмотреть фотографии
08:34
В Волгограде из-за падения БПЛА ограничено движение общественного транспортаСмотреть фотографии
08:14
Клещевыми инфекциями заразились 13 волгоградцевСмотреть фотографии
07:26
Минобороны сообщило о ликвидации над Волгоградской областью 11 БПЛАСмотреть фотографии
07:11
В Волгограде год будут драить скамейки на Центральной набережной за 31 млн рублейСмотреть фотографии
06:28
В Волгоград планируют запустить роботов доставкиСмотреть фотографии
05:50
Росавиация отменила ограничения на приём и отправку самолётов в ВолгоградеСмотреть фотографии
05:26
Андрей Бочаров: обломки БПЛА упали на МКД в ВолгоградеСмотреть фотографии
02:12
Пять авиарейсов задерживаются в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
01:32
Аэропорт Волгограда с полуночи не принимает и не отправляет самолетыСмотреть фотографии
21:40
Бастрыкин ждет доклад по уголовному делу после ЧП с ребенком в детском лагере им. Гули КоролевойСмотреть фотографии
 