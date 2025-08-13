Самолет до Антальи приземлился в Волгограде из-за отказа системы IRS

Самолет авиакомпании Red Wings, следовавший из Саранска в Анталью, совершил незапланированную посадку в Волгограде, сообщил telegram-канал Aviaincident.

- КВС доложил об отказе двух инерциальных систем. Номер 1 и 3. Сигнал срочности не объявлял. Принял решение следовать на незапланированный аэродром Волгоград (Сталинград), - говорится в публикации.

Система IRS, согласно открытым данным, используется для определения положения воздушного судна в плоскости и пространстве.

Авиапроисшествие, как уточняют авторы публикации, произошло днем 9 августа.