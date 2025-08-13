Под Волгоградом суд взыскал с автора оскорбительных смс 23 тыс. рублей

В Волгоградской области жительницу Фролово наказали рублём за рассылку смс-сообщений с оскорблениями своей знакомой. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, Фроловский городской суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ.

Она должна выплатить женщине, которую оскорбляла, 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Также с нее взыскано еще 8 тысяч рублей судебных расходов.

В суде установлено, что 19 февраля текущего года в ходе конфликта со своей знакомой жительница Фролово направила ей смс-сообщения с оскорблениями в ее адрес, а также в адрес её покойной дочери. Суд посчитал, что от таких смсок женщина испытала нравственные страдания.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.