Расследования

Бастрыкин ждет доклад по уголовному делу после ЧП с ребенком в детском лагере им. Гули Королевой

Расследования 12.08.2025 21:40
0
12.08.2025 21:40


Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об оказании небезопасных услуг в детском лагере им. Гули Королевой в Городищенском районе Волгоградской области, передает V102.RU. 

Напомним, ранее СУ СК России по Волгоградской области занялось расследованием происшествия в детском оздоровительном лагере по факту падения с высоты 9-летней девочки и оказания ей помощи персонала лагеря. 

О происшествии ИА «Высота 102» сообщало 10 августа. В редакцию обратились родители 9-летней Маргариты после публикации о подобном случае. Их дочь получила переломы обеих рук, рваную рану головы и множественные ушибы, упав с крыльца столовой. Однако же, директор лагеря, со слов мамы девочки Любови, в телефонном разговоре уверял ее, что дочь получила лишь несколько ссадин. О необходимости срочно везти ребенка в больницу родителям сообщила неравнодушная медсестра, работавшая в медпункте. 

- Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Волгоградской области Дмитрия Владимировича Буравцова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, - уточняется в пресс-службе ведомства. 

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее информагентство также сообщало о случае 8-летнего Серафима. Мальчика, со слов его мамы, на второй день пребывания в детском лагере им. Гули Королевой душили и били сверстники. На следующий день ребенок был экстренно доставлен родителями в больницу, где ему провели операцию по удалению воспалившегося аппендикса. Скорую помощь почувствовавшему недомогание ребенку в лагере, как и в случае с Маргаритой, никто не вызвал. Избежать трагических последствий в данном случае удалось лишь благодаря бдительности родителей. В настоящее время материалы по данному факту, сообщает ИА «Высота 102», находятся в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Фото: СКР

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
12.08.2025 20:35
Расследования 12.08.2025 20:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.08.2025 18:48
Расследования 12.08.2025 18:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.08.2025 13:25
Расследования 12.08.2025 13:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.08.2025 12:43
Расследования 12.08.2025 12:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.08.2025 12:28
Расследования 12.08.2025 12:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.08.2025 18:01
Расследования 11.08.2025 18:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.08.2025 14:48
Расследования 11.08.2025 14:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.08.2025 13:14
Расследования 11.08.2025 13:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.08.2025 12:14
Расследования 11.08.2025 12:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.08.2025 16:46
Расследования 10.08.2025 16:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.08.2025 19:51
Расследования 09.08.2025 19:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.08.2025 15:15
Расследования 09.08.2025 15:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.08.2025 19:31
Расследования 08.08.2025 19:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.08.2025 18:56
Расследования 08.08.2025 18:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.08.2025 18:43
Расследования 08.08.2025 18:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:40
Бастрыкин ждет доклад по уголовному делу после ЧП с ребенком в детском лагере им. Гули КоролевойСмотреть фотографии
21:20
Крип-а-Крип, NEMIGA и Ультра Атланты: программа самого субкультурного феста ULTRA100Смотреть фотографии
20:55
Прокуратура проверит отделение «Почты России» в Гумраке ВолгоградаСмотреть фотографии
20:35
Оперативники задержали мужчину, жестоко избившего волгоградкуСмотреть фотографии
20:15
Минсельхоз вводит запрет на вылов щуки в ВолгеСмотреть фотографии
19:31
В Камышине появится филиал Донецкого высшего общевойскового командного училищаСмотреть фотографии
18:48
«Кусали, щипали и били об кровать»: 11-летний сирота из Волжского после трех дней в лагере попал к неврологуСмотреть фотографии
18:46
В Волгограде и области с начала лета утонули 18 взрослых и трое детейСмотреть фотографии
17:48
Кандидатов с судимостью и гражданством Турции не пустили на выборы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:23
Волжской ГЭС присвоили имя Федора ЛогиноваСмотреть фотографии
16:45
В Волгоградской области похоронят погибшего 51-летнего контрактника Владимира ШевцоваСмотреть фотографии
16:11
Юных экстремалов с острова Зеленый поставят на учет в ПДНСмотреть фотографии
15:39
«Отбросило к остановке»: в Волжском камера сняла жуткий наезд иномарки на пешеходаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:32
«Она пережила единственную дочь»: в Волгограде простятся с экс-педагогом «Серебряковки»Смотреть фотографии
14:55
В Волгограде 16 августа выберут лучшего водителя грузовика России: программа дняСмотреть фотографииCмотреть видео
14:14
«Обращались в суд, а попали на судилище»: кассация в Краснодаре не смогла защитить волгоградку, разорённую угонщиком её же автомобиляСмотреть фотографии
13:58
Под Волгоградом полицейские обнаружили в полях бараки мигрантов-нелегаловСмотреть фотографииCмотреть видео
13:28
Волгоградскую сеть subway выставили на продажу за 12,5 миллионаСмотреть фотографии
13:25
Суд ужесточил приговор по делу экс-главы Елани ГугучкинаСмотреть фотографии
12:44
Ливни с градом обрушатся 12 августа на северо-восток Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:43
«Клеветал из-за отказа девушки»: СК дал подробности по новому делу админа «Острова Свободы» СеренкоСмотреть фотографии
12:28
В Волгограде в ЧП с обгоревшим рабочим обвиняют мастера по разметке дорогСмотреть фотографии
11:45
Волгоградский «Ротор» обновил рекорд посещаемости сезонаСмотреть фотографии
11:32
Четырех волгоградцев накажут рублём за съемку атак БПЛАСмотреть фотографии
11:31
«Такие знания удивляют даже взрослых»: 13-летний фанат трамваев из Волгограда набирает популярность в социальных сетяхСмотреть фотографии
10:30
«Других сроков не будет»: Андрей Бочаров поручил завершить реконструкцию ЦУМа в течение трёх летСмотреть фотографии
10:24
Волгоградцам рассказали, как не попасть на аферистов при онлайн-покупкахСмотреть фотографии
10:14
Компания молодежи в Волжском врезалась в дерево, один человек погибСмотреть фотографии
09:57
Жителей Волжского временно оставят без горячей водыСмотреть фотографии
09:39
Безоружных охранников нанимают волгоградские чиновники за 2,1 млнСмотреть фотографии
 