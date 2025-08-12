Бастрыкин ждет доклад по уголовному делу после ЧП с ребенком в детском лагере им. Гули Королевой





Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об оказании небезопасных услуг в детском лагере им. Гули Королевой в Городищенском районе Волгоградской области, передает V102.RU.

Напомним, ранее СУ СК России по Волгоградской области занялось расследованием происшествия в детском оздоровительном лагере по факту падения с высоты 9-летней девочки и оказания ей помощи персонала лагеря.

О происшествии ИА «Высота 102» сообщало 10 августа. В редакцию обратились родители 9-летней Маргариты после публикации о подобном случае. Их дочь получила переломы обеих рук, рваную рану головы и множественные ушибы, упав с крыльца столовой. Однако же, директор лагеря, со слов мамы девочки Любови, в телефонном разговоре уверял ее, что дочь получила лишь несколько ссадин. О необходимости срочно везти ребенка в больницу родителям сообщила неравнодушная медсестра, работавшая в медпункте.

- Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Волгоградской области Дмитрия Владимировича Буравцова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, - уточняется в пресс-службе ведомства.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее информагентство также сообщало о случае 8-летнего Серафима. Мальчика, со слов его мамы, на второй день пребывания в детском лагере им. Гули Королевой душили и били сверстники. На следующий день ребенок был экстренно доставлен родителями в больницу, где ему провели операцию по удалению воспалившегося аппендикса. Скорую помощь почувствовавшему недомогание ребенку в лагере, как и в случае с Маргаритой, никто не вызвал. Избежать трагических последствий в данном случае удалось лишь благодаря бдительности родителей. В настоящее время материалы по данному факту, сообщает ИА «Высота 102», находятся в ГУ МВД России по Волгоградской области.

