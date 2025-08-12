Оперативники задержали мужчину, жестоко избившего волгоградку





В Кировском районе Волгограда полиция оперативно задержала 38-летнего местного жителя, который подозревается в причинении тяжких телесных повреждений сожительнице. Как сообщили в ГУ МВД по региону, волгоградка с множественными травмами была госпитализирована в больницу.

О травмах криминального характера медики сразу же сообщили сотрудникам дежурной части полиции. В ходе оперативных работ полицией был установлен и задержан подозреваемый. Мужчина сразу же сознался в содеянном.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - добавили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

На время следствия волгоградец будет находится под стражей. Ему теперь грозит до 8 лет лишения свободы.



Напомним, ранее жительница Краснооктябрьского района Волгограда скончалась в больнице в результате насильственных действий со стороны своего супруга.