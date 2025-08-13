Пять авиарейсов задерживаются в аэропорту Волгограда





Сегодня, 13 августа, в аэропорту Волгограда отмечаются задержки в расписании авиарейсов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на онлайн-табло воздушной гавани, задерживаются пять рейсов на прилет и вылет из-за ограничительных мер, которые ввела Росавиация в волгоградском аэропорту.

Так, к этому часу задержаны на вылет два рейса в Москву авиакомпании «Победа» и «Россия», а также рейс в Шарм-эль-Шейх авиакомпании «AlMasria Universal Airlines».

Кроме того, задерживаются рейсы на прилет из Москвы авиакомпании «Россия» и из Шарм-эль-Шейха авиакомпании «AlMasria Universal Airlines».