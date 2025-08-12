Расследования

В Волгограде в ЧП с обгоревшим рабочим обвиняют мастера по разметке дорог

12.08.2025
Уголовное дело о нарушении требований охраны труда возбуждено в Волгограде в отношении мастера участка по разметке автомобильных дорог УНПП «Аспект-ООО». Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, такое решение принято на основании материалов надзорной проверки после ЧП, которое произошло еще весной текущего года.

- В рамках сверки с медицинским учреждением установлено, что в апреле 2025 года с работником организации, осуществляющей деятельность по эксплуатации автомобильных дорог - УНПП «Аспект-ООО», произошёл несчастный случай при промывке разметочной машины для смешивания красок с целью последующего нанесения дорожной разметки. В результате мужчина получил телесные повреждения в виде ожогов более 50% тела (тяжкий вред здоровью), - сообщила Черединина.

В результате прокуроры установили, что несчастный случай с рабочим произошел в результате ненадлежащей организации производственных работ ответственными должностными лицами организации-работодателя.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), расследование которого взято прокуратурой на контроль. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до одного лишения свободы. 



